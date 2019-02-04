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«Я позволяла себе то, что не должна позволять жена и мать»: Алена Бабенко рассказала о крахе своего брака

46-летняя актриса Алена Бабенко поделилась сокровенным.

Роль в фильме «Водитель для Веры» стала для Алены Бабенко по-настоящему звездной. Но о ее таланте зритель мог никогда не узнать. Актриса вспоминает, что именно первый брак стал своего рода «трамплином» для нее — за кинорежиссером Виталием Бабенко она поехала в Москву, среда, в которую она попала, помогла ей попасть на учебу во ВГИК и получить первую роль. В программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» женщина призналась, что винит себя в крахе этого союза.

«Я позволяла себе гулять, приходить поздно домой, не звонить. Сложно мне тогда было быть матерью и хорошей женой. Брак трещал по швам», — поделилась актриса.

Эта семья выдержала многое — и «огонь», и «воду»: «Это были 90-е годы, мне кажется всем было тяжело жить. Были проблемы и с работой, и со всем. Но папа помогал, Никита работал, как-то жили. Мы всю школу жизни вместе прошли. Я очень благодарна этому времени, что у меня ничего не было и я научилась приспосабливаться к любым обстоятельствам, — вспоминает актриса, которая в 92-м году стала мамой — родился ее сын Никита. Но «медные трубы» — не смогла.

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Текст: Роза Ветрова

Фото: globallookpress

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