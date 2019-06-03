«Я потратил время и деньги впустую»: мужчина потребовал девушку оплатить свидание и стал посмешищем в Сети

Еще буквально недавно российские женщины с гордостью рассказывали своим заграничным подругам о том, что наши мужчины всегда платят за девушку (в ресторане, в кафе, в клубе), вне зависимости от того, в каких отношениях (дружеских или любовных) они находятся. Однако в последнее время ситуация начала меняться в не лучшую сторону и вот уже многие наши соотечественницы выкладывают в соцсетях обиженные посты, что мужчины теперь либо вообще предпочитают не платить (мотивируя тем, что забыли деньги дома, нет налички, а карту не читает, есть наличка, но крупная и так далее), либо демонстративно делят счет пополам, потом еще как ни в чем не бывало спрашивая, поедут ли они домой к даме или к нему.
Видимо, представители сильного пола решили брать пример с западных товарищей, где подобные вещи случаются на каждом углу. Так, например, поступил незадачливый Казанова, попытавшийся вернуть свои деньги за свидание, которое не закончилось интимом, как он полагал изначально, передает британское издание The Sun. Скриншоты переписки с молодым человеком опубликовала в Twitter студентка Хло Мэтьюс, поведавшая, что накануне угощавший ее коктейлями в клубе молодой человек по имени Дэни теперь требует от нее материальной компенсации.
So a guy bought me a drink when I was out last night and I gave him my number and...— Chlo Matthews (@chlojmatthews8) 1 июня 2019 г.
Chlo Matt is officially retiring from nights out pic.twitter.com/FpCzd4Yyv0
Парень, видимо протрезвевший после бурной ночи, начал задавать девушке вполне невинные вопросы, уточняя, та ли это особа, на которую он, собственно, и тратил свои деньги. После того, как он выяснил, что они действительно были вместе на вечеринке накануне, он сначала похвалил ее наряд и внешность, а затем попросил возместить ему все расходы. «Можешь вернуть мне все то, что я потратил на тебя вчера? Мы не поехали вместе домой после клуба, а значит, мое время и деньги были потрачены зря», - в ультимативной форме заявил молодой человек.
Стоит отметить, что пользователи Сети встали на защиту девушки. Особо креативные из них предложили ей перевести ему 1 фунт с пометкой «для девственника» или сразу передать данные его карты интернет-мошенникам, чтобы те проучили его как следует. Кто-то даже предложил ей выставить встречный счет – за то, что она бездарно потратила на него свое время, не получил при этом никакого морального удовлетворения. Многие из них заметили, что мужчина, какой бы он не был, не повел бы себя таким образом, мотивируя свою просьбу тем, что у него сорвалась бурная ночь. И заодно успокоили девушку тем, что раз он пытается таким образом самоутвердиться, то, видимо, в сексуальном плане ничего выдающегося от него ждать не стоит.
А как бы вы поступили в таком случае?
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/shutterstock
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