«Я потратил время и деньги впустую»: мужчина потребовал девушку оплатить свидание и стал посмешищем в Сети

Парень, видимо протрезвевший после бурной ночи, начал задавать девушке вполне невинные вопросы, уточняя, та ли это особа, на которую он, собственно, и тратил свои деньги. После того, как он выяснил, что они действительно были вместе на вечеринке накануне, он сначала похвалил ее наряд и внешность, а затем попросил возместить ему все расходы. «Можешь вернуть мне все то, что я потратил на тебя вчера? Мы не поехали вместе домой после клуба, а значит, мое время и деньги были потрачены зря», - в ультимативной форме заявил молодой человек.

Стоит отметить, что пользователи Сети встали на защиту девушки. Особо креативные из них предложили ей перевести ему 1 фунт с пометкой «для девственника» или сразу передать данные его карты интернет-мошенникам, чтобы те проучили его как следует. Кто-то даже предложил ей выставить встречный счет – за то, что она бездарно потратила на него свое время, не получил при этом никакого морального удовлетворения. Многие из них заметили, что мужчина, какой бы он не был, не повел бы себя таким образом, мотивируя свою просьбу тем, что у него сорвалась бурная ночь. И заодно успокоили девушку тем, что раз он пытается таким образом самоутвердиться, то, видимо, в сексуальном плане ничего выдающегося от него ждать не стоит.

А как бы вы поступили в таком случае?