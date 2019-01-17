«Я побывал на дне, я неправильно жил»: Влад Соколовский публично раскаялся в изменах жене и матери своего ребенка

Сейчас 27-летний Влад Соколовский и 28-летняя Рита Дакота находятся на Бали с дочерью Мией. Поклонники пары, которые до тех пор, пока не прогремел скандал, восхищались полными гармонии картинками в блогах музыкантов, надеются на их примирение.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram