«Я побывал на дне, я неправильно жил»: Влад Соколовский публично раскаялся в изменах жене и матери своего ребенка

В августе прошлого года популярная певица Рита Дакота неожиданно рассказала о многочисленных изменах Влада Соколовского и объявила о разводе с ним. На днях, после случайной встречи с бывшей женой рэпера Гуфа Айзой Анохиной, близкой подругой Риты, Влад записал серию видеороликов, в которых искренне говорит о раскаянии.
Сейчас 27-летний Влад Соколовский и 28-летняя Рита Дакота находятся на Бали с дочерью Мией. Поклонники пары, которые до тех пор, пока не прогремел скандал, восхищались полными гармонии картинками в блогах музыкантов, надеются на их примирение.
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram