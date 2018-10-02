«Я одомашнила дикого, неподатливого»: Матильда Шнурова дала первое интервью после развода

Этим летом как гром среди ясного неба прозвучала новость о разводе Сергея и Матильды Шнуровых. Пара казалась крепкой и гармоничной, но оказалось, что у них уже давно назрели проблемы в отношениях. Ходили слухи об изменах и музыканта, и бизнес-леди друг другу, однако они так и остались неподтвержденными.

«Жизнь очень сложная, многослойная, и дать однозначный ответ на вопрос, что случилось, я не могу. Мы прожили вместе одиннадцать лет, и, конечно, мы в чем-то изменили друг друга. Причем в положительную сторону. Мы прошли разные стадии вместе. Совместная жизнь с Сергеем Шнуровым — это опыт духовного роста и самопознания, испытание смирением и терпением, безоговорочной любовью. Мы «прокачивали» этот навык — учились любить безусловно. Правда, я думаю, если Сергей прочитает такие строчки, он возмутится», — заявила Матильда в своем первом большом интервью после развода, данном журналу Esquire.