«Я одомашнила дикого, неподатливого»: Матильда Шнурова дала первое интервью после развода

Этим летом как гром среди ясного неба прозвучала новость о разводе Сергея и Матильды Шнуровых. Пара казалась крепкой и гармоничной, но оказалось, что у них уже давно назрели проблемы в отношениях. Ходили слухи об изменах и музыканта, и бизнес-леди друг другу, однако они так и остались неподтвержденными.
«Жизнь очень сложная, многослойная, и дать однозначный ответ на вопрос, что случилось, я не могу. Мы прожили вместе одиннадцать лет, и, конечно, мы в чем-то изменили друг друга. Причем в положительную сторону. Мы прошли разные стадии вместе. Совместная жизнь с Сергеем Шнуровым — это опыт духовного роста и самопознания, испытание смирением и терпением, безоговорочной любовью. Мы «прокачивали» этот навык — учились любить безусловно. Правда, я думаю, если Сергей прочитает такие строчки, он возмутится», — заявила Матильда в своем первом большом интервью после развода, данном журналу Esquire.
Девушка также призналась, что Сергей оставил ей ресторан «Кококо» и балетную школу «Айседора». Брюнетка намерена и дальше развивать оба бизнеса. Недавно она ездила в Нью-Йорк, где общалась с критиками и шеф-поварами. Возможно, в дальнейшем Матильда свяжет свою работу с шоу-бизнесом или возьмется за еще одно высшее образование: «У меня появилось свободное время. Если не знаешь, что делать, иди учиться».
Поделилась Шнурова мыслями и о женском таланте, а также о мнимом одиночестве после расставания: «Это всего лишь эмоции. Это страх: вдруг все от меня отвернутся навсегда? Каждому из нас обязательно кто-то нужен. Только не надо искать донора. Нужно просто не терять доброту, нежность, тепло. Женская природа — немножко одомашнить дикого, неподатливого, обогреть его. Нет ничего хуже холодной женщины».
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