logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Я очень переживаю»: Мария Погребняк призналась, что проверяет телефон мужа

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 8

Мария и Павел Погребняки

Arrows-left
Arrows-right
Reload
30-летняя Мария Погребняк заявила, что у нее есть доступ к телефону супруга, 34-летнего футболиста Павла Погребняка, и она часто этим пользуется, чтобы проконтролировать его.

Накануне Мария и Павел Погребняки появились в студии нового шоу Насти Ивлеевой AgentShow и рассказали о своей семейной жизни. Модель и дизайнер неожиданно призналась, что постоянно проверяет сообщения и соцсети своего супруга, но вовсе не из-за ревности, как многие могли подумать.

«Я просто очень за него переживаю, поэтому у меня доступ к его телефону 24 часа в сутки. Вдруг с ним что-то случится или он будет голодный. Придет домой, а я все ему уже приготовила. Это упрощает жизнь», — оправдалась Мария.

Любопытно, что для спортсмена такое поведение жены — не секрет, однако он его не одобряет. К тому же у него есть ответные шутливые претензии к возлюбленной: Павлу не по душе, что мать его троих сыновей иногда приходит домой поздно из-за работы. «У нас в футболе есть такое понятие, как «трансферное окно». То есть в этот период времени владельцы клубов продают или переводят игроков в другие клубы. Вот я думаю жену свою на трансфер отправить, если она еще раз домой придет позже девяти», — заявил Погребняк.

Фото и видео: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...