«Я очень переживаю»: Мария Погребняк призналась, что проверяет телефон мужа

Накануне Мария и Павел Погребняки появились в студии нового шоу Насти Ивлеевой AgentShow и рассказали о своей семейной жизни. Модель и дизайнер неожиданно призналась, что постоянно проверяет сообщения и соцсети своего супруга, но вовсе не из-за ревности, как многие могли подумать.
«Я просто очень за него переживаю, поэтому у меня доступ к его телефону 24 часа в сутки. Вдруг с ним что-то случится или он будет голодный. Придет домой, а я все ему уже приготовила. Это упрощает жизнь», — оправдалась Мария.
Любопытно, что для спортсмена такое поведение жены — не секрет, однако он его не одобряет. К тому же у него есть ответные шутливые претензии к возлюбленной: Павлу не по душе, что мать его троих сыновей иногда приходит домой поздно из-за работы. «У нас в футболе есть такое понятие, как «трансферное окно». То есть в этот период времени владельцы клубов продают или переводят игроков в другие клубы. Вот я думаю жену свою на трансфер отправить, если она еще раз домой придет позже девяти», — заявил Погребняк.
Фото и видео: Instagram