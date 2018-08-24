«Я очень переживаю»: Мария Погребняк призналась, что проверяет телефон мужа

Накануне Мария и Павел Погребняки появились в студии нового шоу Насти Ивлеевой AgentShow и рассказали о своей семейной жизни. Модель и дизайнер неожиданно призналась, что постоянно проверяет сообщения и соцсети своего супруга, но вовсе не из-за ревности, как многие могли подумать.

«Я просто очень за него переживаю, поэтому у меня доступ к его телефону 24 часа в сутки. Вдруг с ним что-то случится или он будет голодный. Придет домой, а я все ему уже приготовила. Это упрощает жизнь», — оправдалась Мария.