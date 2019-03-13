«Я не могу ненавидеть Сашу, ведь всякое бывает»: Вера Брежнева впервые высказалась о разводе своей сестры с Александром Цекало

Вера заявила, что до сих пор вполне доброжелательно относится к Александру и не желает ему зла: «Я за то, чтобы и Саша, и Вика были счастливы. Я вообще не считаю, что людей, которые ссорятся, нужно мирить. Мы все взрослые люди. Саша — взрослый человек, Вика — взрослый человек. Мы все несем ответственность за свои поступки, за свои действия, но главное при этом — оставаться людьми. У нас есть потрясающие племянники, я не могу ненавидеть их папу, чтобы он не сделал. Я не виню никого и не считаю, что на этом жизнь не заканчивается».

Напомним, буквально на днях друзья Цекало и Эрвин рассказали журналу StarHit, что пара уже стала мужем и женой. Скромная церемония прошла в США, а позже влюбленные хотят устроить более пышное торжество — возможно, и в России.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Мария Мельникова

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press, Instagram

Видео: Instagram