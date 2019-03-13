«Я не могу ненавидеть Сашу, ведь всякое бывает»: Вера Брежнева впервые высказалась о разводе своей сестры с Александром Цекало

Не так давно стало известно, что Александр Цекало ушел от жены Виктории Галушки к новой возлюбленной — американо-казахской актрисе Дарине Эрвин. И сама Виктория, и ее знаменитые родные — певица Вера Брежнева, ее супруг Константин Меладзе и другие — стойко хранили молчание по этому поводу, но недавно Вера побывала в студии Youtube-шоу Вячеслава Манучарова «Эмпатия Манучи», где наконец решила приоткрыть завесу тайны над тем, что чувствовала ее сестра.
«Я не знаю ни одного человека, кому бы легко давался развод. У меня был развод, у моих друзей был развод, — рассудила артистка. — Это то, что не пожелаешь и врагу. Я поддерживала, но не умаляла ее желания быть расстроенной. Человек должен прожить эту печаль. Только тогда он будет готов к новой жизни».
Вера заявила, что до сих пор вполне доброжелательно относится к Александру и не желает ему зла: «Я за то, чтобы и Саша, и Вика были счастливы. Я вообще не считаю, что людей, которые ссорятся, нужно мирить. Мы все взрослые люди. Саша — взрослый человек, Вика — взрослый человек. Мы все несем ответственность за свои поступки, за свои действия, но главное при этом — оставаться людьми. У нас есть потрясающие племянники, я не могу ненавидеть их папу, чтобы он не сделал. Я не виню никого и не считаю, что на этом жизнь не заканчивается».
Напомним, буквально на днях друзья Цекало и Эрвин рассказали журналу StarHit, что пара уже стала мужем и женой. Скромная церемония прошла в США, а позже влюбленные хотят устроить более пышное торжество — возможно, и в России.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press, Instagram
Видео: Instagram