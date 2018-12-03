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«Я хочу отомстить ему за измену и отправлю Анастасии нашу переписку»: девушка любовника Волочковой раскрыла его имя и род деятельности

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Анастасия Волочкова

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Оказалось, новый таинственный возлюбленный Анастасии Волочковой давно несвободен.

Вот уже пару месяцев поклонники Анастасии Волочковой ежедневно читают в ее микроблоге, как балерина влюблена и счастлива. Однако звезда не торопится показывать нового мужчину, а также называть его имя и рассказывать, чем он занимается (в отличие от предыдущего бойфренда Михаила Лагина — видимо, эти отношения все же стали для Анастасии уроком). Но за Волочкову это сделала гражданская жена ее возлюбленного, узнавшая его по деталям одежды.

«Я увидела, что у него появился Instagram. Он был подписан на Волочкову, там я увидела все его: носки, ремень, — рассказала женщина, решившая остаться анонимной, в интервью журналу StarHit. — Она его скрывает, лица не показывает. Но я-то своего мужчину узнаю. Она ходит в «Новахов-спа», а он там обитает постоянно, вот и познакомились. Он там начальник охраны. На фото она подписывает «М». Его зовут Малик, он чеченец. Я хочу отомстить ему. Мы были вместе 10 лет. Позже я отправлю ей нашу переписку, где он пишет, что скучает. Мы не виделись с ним, у нас просто была ссора».

В любом случае, невысокий социальный статус нового мужчины балерины вряд ли станет препятствием для их отношений. Ведь совсем недавно Анастасия однозначно высказывалась о том, что задумывается о том, чтобы родить от него ребенка: «Это решение серьезное и серьезный шаг. Считаю, что такими вещами, как замужество и рождение ребенка никогда нельзя шутить или делать ради пиара, Бог потом очень сильно за это накажет. Но недавно думала, что если у нас родится ребенок, это будет самый красивый человек».

Автор: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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