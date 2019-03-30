«Я хочу его любить»: Орлова эмоционально обратилась к Шепелеву с просьбой позволить ей увидеться с сыном Фриске

Гостьей нового эпизода шоу «Секрет на миллион» стала певица и ведущая «Дома-2» Ольга Орлова. Она рассказала не только о собственной жизни и сыне Артеме, но и о, к сожалению, несуществующих отношениях с крестником Платоном Шепелевым — сыном ее лучшей подруги Жанны Фриске, ушедшей в 2015 году. Отец мальчика Дмитрий Шепелев давно поссорился не только с родными Жанны, но и с Ольгой и с тех пор не позволяет звезде видеться с малышом.
Ведущая «Секрета на миллион» Лера Кудрявцева, поддержав Ольгу, предложила ей еще раз на всю страну обратиться к Дмитрию, и та последовала совету.
«Дима, я прошу тебя дать мне возможность хотя бы редко, иногда видеться с Платоном, моим крестным сыном. Я хочу его любить, хочу многое ему дать, это Богом данный мне сын. Я храню надежду, что ты пересмотришь свою позицию не только в отношении меня, но и по поводу общения Платона с бабушкой, дедушкой и тетей», — со слезами в голосе сказала Ольга.
Напомним, Орлова была рядом с Жанной Фриске практически всю ее болезнь и в момент смерти. Она поведала, что долго не могла поверить в случившееся, лишь спустя пару лет наконец осознав трагедию. Ольга рассказала, что после этого у нее даже развилась психосоматическая болезнь — на фоне стресса у нее может начаться сильный отек носоглотки, и теперь певица постоянно носит с собой специальную «ручку» с лекарством, которое мгновенно помогает при таком опаснейшем состоянии.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Alexander Keltik / Global Look Press, кадры из программы, Instagram
Видео: Instagram