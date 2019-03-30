«Я хочу его любить»: Орлова эмоционально обратилась к Шепелеву с просьбой позволить ей увидеться с сыном Фриске

«Дима, я прошу тебя дать мне возможность хотя бы редко, иногда видеться с Платоном, моим крестным сыном. Я хочу его любить, хочу многое ему дать, это Богом данный мне сын. Я храню надежду, что ты пересмотришь свою позицию не только в отношении меня, но и по поводу общения Платона с бабушкой, дедушкой и тетей», — со слезами в голосе сказала Ольга.

Напомним, Орлова была рядом с Жанной Фриске практически всю ее болезнь и в момент смерти. Она поведала, что долго не могла поверить в случившееся, лишь спустя пару лет наконец осознав трагедию. Ольга рассказала, что после этого у нее даже развилась психосоматическая болезнь — на фоне стресса у нее может начаться сильный отек носоглотки, и теперь певица постоянно носит с собой специальную «ручку» с лекарством, которое мгновенно помогает при таком опаснейшем состоянии.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Alexander Keltik / Global Look Press, кадры из программы, Instagram

Видео: Instagram