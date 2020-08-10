«Я хочу быть счастливой с тобой и дальше»: дочь Стриженовых нежно поздравила мужа с годовщиной свадьбы
Фото: Instagram/@anastasia_strizhenova
У Екатерины и Александра Стриженовых две дочери — 32-летняя Анастасия и 19-летняя Александра. В 2013 году супруги выдали замуж старшую наследницу, и в этом году Анастасия Стриженова и ее избранник Петр Грищенко отмечают седьмую годовщину, так называемую медную свадьбу. «..Мы моргнули, и прошло 7 лет со дня нашей свадьбы и венчания! @petrg13 Петя, я хочу быть счастливой с тобой и дальше! Во веки веков, аминь! Как хорошо, что мы есть друг у друга в этом мире, люблю тебя!» — написала Анастасия под свадебными фотографиями.
«Дорогие мои, Настя и Петя, семь лет назад мы отпраздновали вашу свадьбу — надеюсь, вы ни разу не пожалели об этом!!!!» — поздравила дочь и зятя Екатерина Стриженова.
Напомним, в 2018 году Екатерина и Александр Стриженовы впервые стали бабушкой и дедушкой. Анастасия родила сына Петра. Знаменитая бабушка часто показывает в Instagram подрастающего внука.
Фото: Instagram/@anastasia_strizhenova, @strizhenovae
Видео: Instagram/@strizhenovae
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