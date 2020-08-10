«Я хочу быть счастливой с тобой и дальше»: дочь Стриженовых нежно поздравила мужа с годовщиной свадьбы

У Екатерины и Александра Стриженовых две дочери — 32-летняя Анастасия и 19-летняя Александра. В 2013 году супруги выдали замуж старшую наследницу, и в этом году Анастасия Стриженова и ее избранник Петр Грищенко отмечают седьмую годовщину, так называемую медную свадьбу. «..Мы моргнули, и прошло 7 лет со дня нашей свадьбы и венчания! @petrg13 Петя, я хочу быть счастливой с тобой и дальше! Во веки веков, аминь! Как хорошо, что мы есть друг у друга в этом мире, люблю тебя!» — написала Анастасия под свадебными фотографиями.