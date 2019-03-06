«Я к успеху пришел до знакомства с Аллой»: Максим Галкин рассказал о влиянии Пугачевой на его жизнь

На днях в эфир канала «ТВ Центр» выйдет программа «Он и Она», гостем которой станет Максим Галкин. Журналистам «Комсомольской правды» удалось заполучить отрывки откровенного интервью шоумена ведущей передачи Кире Прошутинской. Так, Максим рассказал о том, как в их семье с Аллой Борисовной Пугачевой распределились роли и чувствует ли он себя просто «мужем Примадонны».
«Я живу в полной уверенности, что к успеху пришел до того, как познакомился с Аллой. И этому есть объективные подтверждения. Но это не значит, что с ее приходом в мою жизнь у меня не повысились ставки. Я родился с таким ощущением полной самодостаточности, собственного величия и тому подобное, что представить себе в чем-то уничижающем мое актерское самолюбие — «быть при Пугачевой» — мне даже в голову не приходило! Я испытывал кайф от того, что могу куда-то прийти вместе с Аллой, и я отхожу на задний план, потому что Алла входит — и она царица этого пространства. Меня это устраивает», — заявил Галкин.
«Во все, что касается юмора — и Алла это подтвердит — она никогда не лезла. Да, я запел с ее легкой руки. Советы, как петь, как себя вести на сцене, одеваться — это она давала, да. Очки круглые, которые я сейчас ношу, — она посоветовала. Я люблю линзы, но она сказала: «Ты в этих очках такой знайка, я тебя таким полюбила. Иди и купи!» — продолжил артист. Напомним, Максим и Алла Борисовна поженились в конце декабря 2011 года после десяти лет отношений. А в 2013-м на свет появились близнецы Лиза и Гарри Галкины, в которых счастливый отец души не чает.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram