«Я к успеху пришел до знакомства с Аллой»: Максим Галкин рассказал о влиянии Пугачевой на его жизнь

На днях в эфир канала «ТВ Центр» выйдет программа «Он и Она», гостем которой станет Максим Галкин. Журналистам «Комсомольской правды» удалось заполучить отрывки откровенного интервью шоумена ведущей передачи Кире Прошутинской. Так, Максим рассказал о том, как в их семье с Аллой Борисовной Пугачевой распределились роли и чувствует ли он себя просто «мужем Примадонны».

«Я живу в полной уверенности, что к успеху пришел до того, как познакомился с Аллой. И этому есть объективные подтверждения. Но это не значит, что с ее приходом в мою жизнь у меня не повысились ставки. Я родился с таким ощущением полной самодостаточности, собственного величия и тому подобное, что представить себе в чем-то уничижающем мое актерское самолюбие — «быть при Пугачевой» — мне даже в голову не приходило! Я испытывал кайф от того, что могу куда-то прийти вместе с Аллой, и я отхожу на задний план, потому что Алла входит — и она царица этого пространства. Меня это устраивает», — заявил Галкин.