49-летний Максим Фадеев записал видеообращение к поклонникам, в котором расставил все точки над «i» в вопросе о своих отношениях с 47-летней Наргиз Закировой.

В Сети поползли слухи о том, что на самом деле продюсер Максим Фадеев уже давно расстался с супругой Натальей, поскольку влюбился в свою подопечную Наргиз. Новогоднюю ночь Макс и Наргиз отметили вместе, и мужчина преподнес звезде «Голоса» в подарок золотое кольцо, которое некоторые поклонники посчитали... помолвочным.

Фадеев решил высказаться по поводу этой странной информации в видеоролике, который опубликовал в своем Instagram: «Это все вранье и ложь. Да, действительно, я подарил Наргиз кольцо, это правда. Кольцо, которое я надел на ее палец... Логично. Но это кольцо мы дарим всем артистам нашим, которых мы считаем нашей семьей, в знак принадлежности к этой самой семье. Кольцо из чистого золота с нанесенными на него знаками и символами, не являющимися секретом, мы можем показать, рассказать, если вам интересно».

Напомним, Максим Фадеев уже более 20 лет женат на экс-гримере Наталье, и у пары есть взрослый сын Савва. Наргиз в прошлом году объявила о разводе с супругом Филиппом Бальзано. У певицы трое детей и маленький внук.

Фото: Instagram