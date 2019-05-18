«Я бы не допустил, чтобы она жила в нищете»: Олег Газманов рассказал о чувстве вины и солидных алиментах бывшей жене

Олег и Марина Газмановы — красивая пара. Поклонники восхищаются их союзом, и мало кто сейчас помнит, что у артиста была другая жена — Ирина. С первой супругой Олег прожил более 20 лет и расстался, когда их общему сыну Родиону было 14 лет. Долгое время мужчина испытывал чувство вины.

«На самом деле во мне причина, скорее. Я влюбился в Марину. Продолжалось это какое-то время, а потом стало невозможно просто уже. Так получилось, что к этому моменту я уже стал популярным, я стал зарабатывать. Все, что заработал — квартиру, машину, домик в Зеленоградске — все оставил и ушел на ровное место», — поделился артист в беседе с Лерой Кудрявцевой в эфире ее шоу «Секрет на миллион».

«Понимаешь, это все нерадостно было. Так получилось в моей жизни. Это все равно боль, все равно по живому», — признался он.

В течение 25 лет Олег помогал жене: «Примерно около 2,5-3 тысяч долларов в месяц. Желание, возможности были, я стал зарабатывать уже хорошо. Я смог оплатить сыну колледж в Англии».

«Я бы не допустил, чтобы она жила в нищете», — добавил артист.

Чувство вины не оставило его и по сей день, несмотря на то, что он счастлив с Мариной и теперь обеспечивает ее: «Я не могу сказать, что она (Ирина) виновата в том, что все так произошло. Она мать моего ребенка, и я ей помогал. Но я думаю, что все равно обида какая-то есть — что она такого сделала, что у нас разрыв произошел. Всегда это для женщины больно, и для мужчины больно, у нас много было счастливых дней».