«Взрослые отношения»: дочь Петросяна прокомментировала его развод

Единственная дочь и наследница Евгения Петросяна Викторина сейчас живет с мужем и сыновьями в США и, как выяснилось, нечасто общалась с отцом и мачехой — такие отношения у них сложились. На днях журналисты газеты «Мир новостей» дозвонились до женщины, и она призналась, что пока не разговаривала ни с Евгением Вагановичем, ни с его экс-супругой Еленой Григорьевной Степаненко.

«У нас с папой взрослые отношения взрослых людей. «Поздравляю, доченька», «С Новым годом, папа», вот, собственно, и все. В личную жизнь друг друга мы не лезем», — заявила Викторина. Она добавила, что не станет принимать чью-то сторону в разводе, поскольку относится хорошо и к отцу, и к мачехе.