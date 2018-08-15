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«Взрослые отношения»: дочь Петросяна прокомментировала его развод

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Евгений Петросян

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49-летняя Викторина Петросянц рассказала, как относится сейчас к отцу, 72-летнему юмористу Евгению Вагановичу Петросяну.

Единственная дочь и наследница Евгения Петросяна Викторина сейчас живет с мужем и сыновьями в США и, как выяснилось, нечасто общалась с отцом и мачехой — такие отношения у них сложились. На днях журналисты газеты «Мир новостей» дозвонились до женщины, и она призналась, что пока не разговаривала ни с Евгением Вагановичем, ни с его экс-супругой Еленой Григорьевной Степаненко.

«У нас с папой взрослые отношения взрослых людей. «Поздравляю, доченька», «С Новым годом, папа», вот, собственно, и все. В личную жизнь друг друга мы не лезем», — заявила Викторина. Она добавила, что не станет принимать чью-то сторону в разводе, поскольку относится хорошо и к отцу, и к мачехе.

С другой стороны, по словам знакомых Викторины в интервью порталу Dni.ru, она считает ситуацию странной и, несмотря на все сложности в отношениях, не ожидала от Елены Степаненко такого. При этом на какое-либо имущество женщина не претендует и хочет, чтобы ее не терроризировали вопросами, ведь она и так сильно переживает.

Фото: Instagram, Wikipedia

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