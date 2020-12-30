«Вышедшая замуж» за Эйфелеву башню женщина рассказала, как пережила «развод» с ней
В 2007 году она сменила фамилию Лабри на Эйфель после церемонии «бракосочетания» с главным символом Парижа. По словам женщины, она «состояла с башней в браке» десять лет, и отношения подошли к концу. «Я приняла поражение. Однако Эйфелева башня всегда будет в моем сердце. Это то, что СМИ не могут вырезать из моей груди», — сказала она.
Большую часть своей жизни сексуальная ориентация Эрики вызывала всеобщие насмешки или отвращение. И это неудивительно. По словам Эрики, она имеет склонность к установлению серьезных отношений с неодушевленными предметами. Ранее девушка была чемпионкой мира по стрельбе из лука и «состояла в паре» со своим луком Лэнсом, а до этого — с мечом. Недавно ее роман с Эйфелевой башней также подошел к концу, и сейчас у нее новая любовь — пока Эрика хранит подробности в тайне. Девушка возглавляет Objectum Sexual Internationale.
«Я не осознавала, что отличаюсь от других до подросткового возраста, когда другие начали встречаться друг с другом, а у меня возникли глубокие чувства к местному мосту. Всегда поддерживала хорошие дружеские отношения с людьми и была очень общительной, но меня никогда не тянуло к каким-либо романтическим отношениям», — призналась она.
Женщина уверена, что все люди так или иначе привязаны к каким-то объектам. «Я всегда говорю, что всякий человек на самом деле латентный OS, и просто этого не знает. Сентиментальные отношения людей с некоторыми предметами — это очень близко к тому, что я испытываю. Однако у большинства людей не хватает инстинкта, чтобы развить более глубокую связь», — говорит она. В будущем Эрика хочет установить рекорд своей сексуальности.
Фото и видео: YouTube/KingTaco7, pixabay.com
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