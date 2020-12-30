«Вышедшая замуж» за Эйфелеву башню женщина рассказала, как пережила «развод» с ней

В 2007 году она сменила фамилию Лабри на Эйфель после церемонии «бракосочетания» с главным символом Парижа. По словам женщины, она «состояла с башней в браке» десять лет, и отношения подошли к концу. «Я приняла поражение. Однако Эйфелева башня всегда будет в моем сердце. Это то, что СМИ не могут вырезать из моей груди», — сказала она.

Большую часть своей жизни сексуальная ориентация Эрики вызывала всеобщие насмешки или отвращение. И это неудивительно. По словам Эрики, она имеет склонность к установлению серьезных отношений с неодушевленными предметами. Ранее девушка была чемпионкой мира по стрельбе из лука и «состояла в паре» со своим луком Лэнсом, а до этого — с мечом. Недавно ее роман с Эйфелевой башней также подошел к концу, и сейчас у нее новая любовь — пока Эрика хранит подробности в тайне. Девушка возглавляет Objectum Sexual Internationale.