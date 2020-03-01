«Вы снова вместе?» Поклонники обсуждают совместное фото Павла Прилучного и Агаты Муцениеце

«Есть пары, на которые смотришь и понимаешь, что они созданы друг для друга. Несмотря на все ссоры и разводы. И все же хочется верить, притяжение между вами сильнее расставания…!!!», «Как приятно видеть вас вместе», «Зря с женой развёлся, думаю, лучше неё не найдёшь, она ведь любит тебя, это видно невооруженным глазом, да и деток жалко», «Как можно остаться друзьями? Если Агата еще любит Павла», «Не разводитесь, ну как же так», «Вы снова вместе», «Это, конечно, не мое дело😊 но Вы вместе? Или все же…», «Сохраните то, что строили годами, будьте счастливы🙏❤️🌺 Прилучные Навсегда», — высказываются подписчики.