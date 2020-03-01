«Вы снова вместе?» Поклонники обсуждают совместное фото Павла Прилучного и Агаты Муцениеце
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Фото: Instagram Павла Прилучного
Для многих поклонников Павел Прилучный и Агата Муцениеце были образцом идеальной пары, однако несколько дней назад актерская чета сообщила о грядущем разводе. И Агата, и Павел отметили, что, несмотря на появление в документах штампа о разводе, они сохранят теплые отношения ради своих детей — семилетнего Тимофея и трехлетней Мии.
Свежее фото, опубликованное в блоге Прилучного, немало переполошило ряды его фолловеров — у многих мелькнула надежда на то, что актер и его супруга смогут преодолеть кризис в отношениях и не станут разводиться.
«Есть пары, на которые смотришь и понимаешь, что они созданы друг для друга. Несмотря на все ссоры и разводы. И все же хочется верить, притяжение между вами сильнее расставания…!!!», «Как приятно видеть вас вместе», «Зря с женой развёлся, думаю, лучше неё не найдёшь, она ведь любит тебя, это видно невооруженным глазом, да и деток жалко», «Как можно остаться друзьями? Если Агата еще любит Павла», «Не разводитесь, ну как же так», «Вы снова вместе», «Это, конечно, не мое дело😊 но Вы вместе? Или все же…», «Сохраните то, что строили годами, будьте счастливы🙏❤️🌺 Прилучные Навсегда», — высказываются подписчики.
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(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram, Globallookpress
Видео: YouTube/Телеканал Ю
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