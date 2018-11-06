«Вы никогда не были равнодушны ко мне»: Шишкова тепло поздравила маму Тимати с днем рождения

Не секрет, что Алена Шишкова не живет вместе с маленькой дочерью Алисой, а лишь навещает ее у бабушки Симоны Юнусовой. Модель очень тепло относится к женщине, и это взаимно. 7 ноября Симона Яковлевна празднует 59-й день рождения, и Алена нежно поздравила ее в своем микроблоге, опубликовав совместное фото.
«Симона, дорогая! ❤️! Из-за перелетов, мне сегодня не удалось Вас поздравить (как я люблю это обычно делать — именно в полночь) Вы знаете, что я Вас люблю и ценю! Ценю очень то, что Вы никогда не были равнодушны ко мне❤️ Вы всегда готовы дать совет и поделиться своей мудростью. Крепкого здоровья, любви и счастья! С Днем Рождения!!!» — написала Шишкова (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).
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Дорогие мои! Огромное спасибо каждому за поздравления, тёплые слова и поступки! Всё-таки Людей с большим сердцем больше! Ну что, двигаемся дальше!) Вчера Алиса спросила меня, хочу ли я жить вечно? Хочу! Причём в своём нынешнем возрасте, ну разве что без тех физических неудобств, которые он приносит😅 Я распрощалась с юношескими иллюзиями, но не утратила огромного интереса к жизни! Очень хочу посмотреть, что будет дальше... Следующий вопрос Алисы был о моих самых заветных желаниях))) Мне любопытно посмотреть на своих будущих внуков, не представляю какими они будут?🤷♀️ Хочу съездить в кругосветное путешествие!😂 Ну и... я понимаю, что это слишком, мечтаю не только увидеть Алисиных детей, но и успеть быть им полезной! Не они мне, а Я им! Знаю, что там наверху, сейчас ухмыляются и напевают популярную у нас на земле песню-«Ты чё такая дерзкая, а?!», но я же просто мечтаю)))☺️ Со вчерашнего дня официально начинаю на всех парах приближаться к цифре 60!!! Боже, это про кого?!!! Я ещё хочу танцевать и целоваться !!!🙏🙈😉
Поговаривают, что после расставания с Тимати Алена так и не обрела личное счастье и подумывает вернуться к исполнителю, уведя его у нынешней возлюбленной Анастасии Решетовой. Некоторые поклонники даже полагают, что именно по этой причине Шишкова стала проводить гораздо больше времени с семьей рэпера. Как бы там ни было, пока ни Алена, ни Тимати не дают повода считать, что они снова вместе.
Фото и видео: Instagram