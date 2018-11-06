«Вы никогда не были равнодушны ко мне»: Шишкова тепло поздравила маму Тимати с днем рождения

Поговаривают, что после расставания с Тимати Алена так и не обрела личное счастье и подумывает вернуться к исполнителю, уведя его у нынешней возлюбленной Анастасии Решетовой. Некоторые поклонники даже полагают, что именно по этой причине Шишкова стала проводить гораздо больше времени с семьей рэпера. Как бы там ни было, пока ни Алена, ни Тимати не дают повода считать, что они снова вместе.

Фото и видео: Instagram