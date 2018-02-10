«Всю ее одежду я сожгла»: экс-участница «Дома-2» о романе бывшего бойфренда с Еленой Кориковой

Экс-участница «Дома-2» Оксана Ряска неожиданно призналась в новом откровенном интервью, что ее любимый мужчина, 50-летний бизнесмен из Санкт-Петербурга по имени Сергей, несколько лет назад встречался со звездой «Бедной Насти» Еленой Кориковой.

«Когда Елена была в Петербурге, все время ночевала у него. Он объяснил, что иногда Лена останавливается у него в гостях. Есте­ственно, всю ее одежду я тут же сожгла. Он для нее был как кошелек с деньгами. Сергей даже помогал Елене достра­ивать дом», — заявила Ряска.