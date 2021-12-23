Встречают не только по одежке: что о женщине говорит ее автомобиль
Наличие дефектов на кузове говорит о том, что владелица часто попадает в неприятности, а спасать ее от неудач придется партнеру. Но не стоит переживать, она будет благодарна и станет выражать это через проявления любви и заботы, пишет «Пятый канал».
«Если ты видишь мягкие чехольчики и на руле, и на сиденье, и все такое мягкое-пушистое, то эта дама любит тепло и уют. Часто такое бывает, когда внутри дама достаточно холодна, и поэтому ей не хватает тепла и уюта. И она пытается окружить себя им извне», — рассказала эксперт.
Маленькие и хрупкие, но сильные по характеру девушки с амбициями предпочитают большие машины, а малолитражные авто выбирают практичные особы, привыкшие жить по шаблонам и стереотипам. «Те, кто выбрал спортивные модели, — это девушки импульсивные, опасные, которые любят крайности, риск. Они могут очень быстро впадать в эмоции и так же быстро отходить. Иногда имеет место желание конкурировать с мужчинами, доказать им, что она лучше», — считает Ольга Адрианова.
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