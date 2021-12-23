Встречают не только по одежке: что о женщине говорит ее автомобиль

Наличие дефектов на кузове говорит о том, что владелица часто попадает в неприятности, а спасать ее от неудач придется партнеру. Но не стоит переживать, она будет благодарна и станет выражать это через проявления любви и заботы, пишет «Пятый канал».

«Если ты видишь мягкие чехольчики и на руле, и на сиденье, и все такое мягкое-пушистое, то эта дама любит тепло и уют. Часто такое бывает, когда внутри дама достаточно холодна, и поэтому ей не хватает тепла и уюта. И она пытается окружить себя им извне», — рассказала эксперт.