«Встречать нас с сыном из роддома муж не приехал»: звезда «Глухаря» Тарасова рассказала о предательстве экс-супруга

«Муж настаивал на том, что хочет ребенка, а потом внезапно охладел. Когда же мне нужно было ехать в роддом, он и вовсе сказал: «Да пошла ты к черту со своим ребенком». Я поехала одна. Роды были очень сложными, да и я находилась в нестабильном эмоциональном состоянии. В итоге сын едва не погиб, а мне пришлось провести в роддоме целый месяц. Встречать нас муж так и не приехал. Впервые он увидел Данилу через полтора месяца, потом изредка приезжал», — призналась Тарасова.

Тогда на помощь Виктории пришли ее родители. Они переехали в небольшую коммунальную квартиру к дочери, взяв на себя заботу о маленьком внуке. Несмотря на предательство любимого человека, Тарасова смогла почувствовать себя счастливой. А затем она вновь столкнулась с потерей — у ее отца произошел инфаркт. С этим горем актриса так и не смогла смириться, но трагедия заставила звезду стать еще сильнее ради близких. Сейчас актриса одинока, но, по ее словам, все равно довольна жизнью, потому что она находит особую радость в работе и общении с уже 20-летним сыном и мамой.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram