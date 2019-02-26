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«Вспоминаю жену каждый день или мне напоминают»: Влад Соколовский пытается помириться с Ритой Дакотой

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Влад Соколовский

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27-летний певец откровенно рассказал о своих чувствах к экс-супруге.

С момента развода Влада Соколовского и Риты Дакоты прошло уже почти полгода, но оба исполнителя все еще переживают, и поклонники уверены, что певец пытается вымолить прощение у бывшей жены. Влад только подливает масла в огонь этих слухов своими высказываниями в новых интервью.

«В последний раз я думал о жене час назад. Вообще, вспоминаю ее каждый день, а если забываю, напоминают», — признался Соколовский в беседе с корреспондентом журнала StarHit.

Любопытно, что в этом же интервью Влад заявил: «Мне было бы неприятно быть узнанным, когда я отрываюсь с друзьями. В такие моменты очень хочется, чтобы никто не трогал и я смог забыть о своей профессии». Именно во время вечеринок летом прошлого года Соколовского, отдыхающего в компании красивых девушек, узнали друзья и сообщили об этом Дакоте, которой впоследствии стало известно о многочисленных изменах супруга.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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