«Вспоминаю жену каждый день или мне напоминают»: Влад Соколовский пытается помириться с Ритой Дакотой

С момента развода Влада Соколовского и Риты Дакоты прошло уже почти полгода, но оба исполнителя все еще переживают, и поклонники уверены, что певец пытается вымолить прощение у бывшей жены. Влад только подливает масла в огонь этих слухов своими высказываниями в новых интервью.

«В последний раз я думал о жене час назад. Вообще, вспоминаю ее каждый день, а если забываю, напоминают», — признался Соколовский в беседе с корреспондентом журнала StarHit.