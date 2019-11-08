«Всему свое время»: Артур Ваха признался, почему не женился на матери своего сына

С первой супругой Ириной Цветковой Ваха познакомился во время учебы в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии. В 1993 году у пары родилась долгожданная дочь Мэри, однако браку было суждено распасться. «Просто иногда так случается, что люди перестают слышать друг друга. Кроме быта ничего не остается. Многие пары сохраняют отношения ради детей, но я считаю, что это неправильная позиция. Ради детей в таких ситуациях и надо расходиться. Я не хотел, чтобы дочь видела, что мы уже не понимаем друг друга», — признался Артур. Перерыв в отношениях не помог их укрепить, поэтому актер и его избранница решили развестись.

Перемены в личной жизни повлияли на развитие карьеры Артура Вахи. Его вновь начали приглашать в кино, а позднее на горизонте появилась новая любовь.