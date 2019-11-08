«Всему свое время»: Артур Ваха признался, почему не женился на матери своего сына
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Фото: Instagram Виктории Романенко
55-летний актер Артур Ваха счастлив в отношениях с 31-летней актрисой Викторией Романенко, однако пара предпочитает не афишировать личную жизнь. На днях Артур стал гостем нового выпуска шоу «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым, в котором откровенно рассказал о личной жизни.
С первой супругой Ириной Цветковой Ваха познакомился во время учебы в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии. В 1993 году у пары родилась долгожданная дочь Мэри, однако браку было суждено распасться. «Просто иногда так случается, что люди перестают слышать друг друга. Кроме быта ничего не остается. Многие пары сохраняют отношения ради детей, но я считаю, что это неправильная позиция. Ради детей в таких ситуациях и надо расходиться. Я не хотел, чтобы дочь видела, что мы уже не понимаем друг друга», — признался Артур. Перерыв в отношениях не помог их укрепить, поэтому актер и его избранница решили развестись.
Перемены в личной жизни повлияли на развитие карьеры Артура Вахи. Его вновь начали приглашать в кино, а позднее на горизонте появилась новая любовь.
31-летняя Виктория Романенко снимается в кино и играет на сцене театра «Современник». С Артуром Вахой блондинка познакомилась случайно, более того, разница в возрасте абсолютно не смутила ее. «Конечно, меня смущала разница в возрасте в 24 года, а вот Вика не обращала на это внимания. У нас были одинаковые интересы, всегда находились темы для разговоров. У Вики был двухлетний сын от предыдущих отношений, я сразу с ним сдружился. Она с моей дочкой тоже нашла общий язык, ведь они почти ровесницы», — рассказал актер. В октябре прошлого года стало известно, что у Артура и Виктории родился сын. Актеры скрывают подробности рождения наследника, ограничиваясь словами о том, что мальчик родился раньше срока, поэтому имелись серьезные опасения по поводу его здоровья. На сегодняшний день Артур подчеркивает, что очень сильно дорожит своими близкими, и уверяет, что однажды сделает Виктории предложение руки и сердца: «Придет время, и я сделаю ей предложение. Всему свое время. Вика — очень самодостаточный, творческий человек, нам по-настоящему хорошо вместе».
Фото: Instagram, Kino-teatr.ru
Видео: YouTube
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