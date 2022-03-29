Всем не угодишь! Как правильно реагировать на неприязнь со стороны окружающих

Когда с человеком нет ничего общего, сложно поддерживать контакт. Но это не повод сомневаться в себе, дело в вас обоих: вы просто несовместимы в данный момент. К тому же иногда интерес другого человека основан на какой-то выгоде, пользе, что часто происходит неосознанно, сообщил «Лайфхакер». Также во время знакомства нельзя быть сильно настойчивым. Чтобы влиться в компанию, начните ненавязчивое общение с тем, кто настроен более дружелюбно.

«Укрепляйте отношения с людьми, которые вас ценят. Это полезнее, чем переживать из-за тех, кто вас отверг», — отмечают специалисты. Поэтому важно проводить больше времени с проверенными, преданными, искренними и надежными друзьями, так вы повысите свою самооценку и вернете уверенность в себе.

Конечно, если вы не нравитесь людям очень часто, стоит обратить внимание на свое поведение. В некоторых случаях можно узнать у окружающих, что в вас их отталкивает. После высказанных ими замечаний проведите самоанализ, а при необходимости сделайте «работу над ошибками».