«Всегда знаешь, куда поехала жена»: Максим Галкин о роли соцсетей в своей личной жизни

«Как удобно, когда есть журналисты, поклонники и соцсети. Всегда знаешь, даже на расстоянии, куда поехала жена, во сколько и как добралась. Уже завтра она будет петь в Минске, а я, в это время буду через Москву ехать из Ессентуков в Киров», — шутит артист.