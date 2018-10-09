Все серьезно: Кети Топурия и Гуф познакомили детей

Не так давно солистка группы A’Studio Кети Топурия и рэпер Гуф наконец перестали скрывать свой страстный роман. Впрочем, некоторые поклонники сомневались, что у звезд все серьезно. Теперь же Кети и Алексей (настоящее имя Гуфа, — прим. ред.) решили познакомить детей — 3-летнюю Оливию и 8-летнего Сэма. Это ли не доказательство?

«Оливия отлично поладила с Сэмом, — рассказали журналу StarHit в окружении пары. — У ребят много общих интересов: любят сладкую вату и кататься на аттракционах. Кети и Леша рады, что дети подружились».