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Все серьезно: Кети Топурия и Гуф познакомили детей

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Гуф и Кети Топурия

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32-летняя певица Кети Топурия и 39-летний рэпер Гуф решили представить друг другу своих маленьких детей — Оливию и Сэма соответственно. Малыши сразу подружились.

Не так давно солистка группы A’Studio Кети Топурия и рэпер Гуф наконец перестали скрывать свой страстный роман. Впрочем, некоторые поклонники сомневались, что у звезд все серьезно. Теперь же Кети и Алексей (настоящее имя Гуфа, — прим. ред.) решили познакомить детей — 3-летнюю Оливию и 8-летнего Сэма. Это ли не доказательство?

«Оливия отлично поладила с Сэмом, — рассказали журналу StarHit в окружении пары. — У ребят много общих интересов: любят сладкую вату и кататься на аттракционах. Кети и Леша рады, что дети подружились».

Напомним, Топурия развелась с супругом и отцом Оливии, бизнесменом Львом Гейхманом, в 2016 году. По слухам, певица ушла от мужа к новому возлюбленному, но сама Кети не комментирует эту информацию.

Фото и видео: Instagram

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