logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Все, что мы хотели, мы получили»: Анна Матисон впервые откровенно рассказала о романе с Сергеем Безруковым

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 11

Фото из Instagram Сергея Безрукова

Arrows-left
Arrows-right
Reload
В честь 45-летия знаменитого актера Первый канал показал документальный фильм «Сергей Безруков. И с чистого листа».

45-летний Сергей Безруков стал по-настоящему счастливым человеком в 2015 году, когда встретил режиссера Анну Матисон. «Это абсолютная судьба. И мне был дан шанс начать все с чистого листа. Я влюбился», — признался актер в откровенном интервью для документального фильма, вышедшего в эфир на Первом канале. Будущие супруги познакомились во время работы над фильмом «Млечный путь», съемки которого проходили в Иркутской области. Ради возлюбленной актер развелся с супругой Ириной Безруковой, с которой прожил в браке 15 лет.

Анну Матисон восхитила неукротимая энергия звезды театра и кино: «Все, что ты хочешь от близкого человека, оказалось таким одинаковым, совпало. Мне очень повезло, я каждый день осознаю, как мне повезло. Мы даже не обсуждали ничего, мы сразу хотели семью и много детей. У нас представления о семье совпадают. О том, как это должно выглядеть: шумно, с собаками, рыбками, попугайчиками — с полным комплектом. Все, что мы хотели, мы получили. То, что Сережа будет вместе со мной, сразу было понятно. Мы это даже не проговаривали. Не знаю, откуда это решение было. Надеюсь, так и будет. Вот-вот мы станет родителями во второй раз».

Несмотря на то, что у Сергея Безрукова есть старшие дети, о которых он предпочитает не распространяться, он почувствовал себя отцом только после рождения дочери Маши в 2016 году. «Я впервые по-настоящему чувствую себя как отец. Да, у меня старшие дети, но по-настоящему ощущение, что ты растишь ребенка, растишь буквально с рождения, когда ты принимаешь роды… Да, я принимал роды. Впервые в жизни. Я специально обучался, как рядышком быть, поддерживать, у меня даже голова закружилась, когда дышал рядом, думал, упаду… Мы вместе рожали. Я рядом был. Пуповину перевязал, все, как полагается».

Напомним, о второй беременности Анны Матисон стало известно весной этого года. Сергей Безруков опубликовал в Instagram пост, в котором рассекретил «интересное положение» любимой супруги.

Фото: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Это рок-н-ролл, детка: зажигательный танец Лизы Галкиной покорил Сеть
Финалист проекта «Замуж за Бузову» оказался альфонсом: Денис Лебедев обанкротил семью экс-супруги
«Она не может открывать рот и нормально есть»: Любовь Успенская рассказала о тяжелом состоянии дочери
Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин скрывали общий диагноз
Диана Арбенина откровенно рассказала о беременности и детях
Деревенская любовница с тяжелой судьбой: Юлия Проскурякова показала свое актерское портфолио