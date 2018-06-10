«Все, что мы хотели, мы получили»: Анна Матисон впервые откровенно рассказала о романе с Сергеем Безруковым

45-летний Сергей Безруков стал по-настоящему счастливым человеком в 2015 году, когда встретил режиссера Анну Матисон. «Это абсолютная судьба. И мне был дан шанс начать все с чистого листа. Я влюбился», — признался актер в откровенном интервью для документального фильма, вышедшего в эфир на Первом канале. Будущие супруги познакомились во время работы над фильмом «Млечный путь», съемки которого проходили в Иркутской области. Ради возлюбленной актер развелся с супругой Ириной Безруковой, с которой прожил в браке 15 лет.

Анну Матисон восхитила неукротимая энергия звезды театра и кино: «Все, что ты хочешь от близкого человека, оказалось таким одинаковым, совпало. Мне очень повезло, я каждый день осознаю, как мне повезло. Мы даже не обсуждали ничего, мы сразу хотели семью и много детей. У нас представления о семье совпадают. О том, как это должно выглядеть: шумно, с собаками, рыбками, попугайчиками — с полным комплектом. Все, что мы хотели, мы получили. То, что Сережа будет вместе со мной, сразу было понятно. Мы это даже не проговаривали. Не знаю, откуда это решение было. Надеюсь, так и будет. Вот-вот мы станет родителями во второй раз».