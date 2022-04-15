Время перемен: что происходит в жизни каждого человека после 30 лет

Если в подростковом возрасте круг общения был довольно-таки широк и даже кто-то из друзей был с вами с детства, к 30 годам число приятелей будет стремительно сокращаться, а может достигнуть и нуля. Это предсказуемо, у каждого появляются свои интересы, дела (работа), приоритеты (семья), тогда трудно найти время на себя, не говоря уже о встречах с друзьями.

Перейдя рубеж в 30 лет, человек становится более подверженным различным заболеваниям. С каждым годом увеличиваются риски для здоровья. Появляется необходимость регулярного посещения врачей, пишет Тut-news.

В том числе если раньше люди были полны сил, энергии, желаний, амбиций, после начала четвертого десятка становятся немного спокойнее. Теперь им не столько важно добиться успеха, сколько получить стабильность, надежность и комфорт. Эгоизм тоже ослабевает с годами. Ведь приходится думать не только о себе, но и о семье. Главное — не посвящать себя полностью близким, а все-таки помнить про любовь к внутреннему «Я».