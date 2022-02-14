Вот тебе и Валентинов день: 33% россиян боятся, что их бросят из-за лишнего веса

Согласно результатам опроса россиян, который провела компания Hastting, занимающаяся производством тренажеров, фигура и спортивная форма человека влияют на выбор партнера и отношения в паре. В опросе приняли участие почти 2000 человек в возрасте старше 18 лет. Елена Силина, глава Национального фитнес-сообщества, сообщила, что по результатам исследования (находится в распоряжении Passion.ru) россияне стремятся к улучшению состояния здоровья и готовы инвестировать в это деньги, что не может не радовать, так как забота о своем физическом состоянии важна. Если же перейти к выводам самой работы, то цифры получились следующими.

Если близкий человек улучшит внешность, то больше половины опрошенных (55,2%) не будут ревновать партнера, потому что его «фигура всегда была отличной и в данном случае прежде всего это полезно для здоровья». И лишь 4,7% ответили, что станут переживать из-за повышенного внимания ко второй половине, когда кто-то из партнеров улучшит форму. При этом 20,2% готовы на совместные физические нагрузки.