Вот тебе и Валентинов день: 33% россиян боятся, что их бросят из-за лишнего веса
Согласно результатам опроса россиян, который провела компания Hastting, занимающаяся производством тренажеров, фигура и спортивная форма человека влияют на выбор партнера и отношения в паре. В опросе приняли участие почти 2000 человек в возрасте старше 18 лет. Елена Силина, глава Национального фитнес-сообщества, сообщила, что по результатам исследования (находится в распоряжении Passion.ru) россияне стремятся к улучшению состояния здоровья и готовы инвестировать в это деньги, что не может не радовать, так как забота о своем физическом состоянии важна. Если же перейти к выводам самой работы, то цифры получились следующими.
Если близкий человек улучшит внешность, то больше половины опрошенных (55,2%) не будут ревновать партнера, потому что его «фигура всегда была отличной и в данном случае прежде всего это полезно для здоровья». И лишь 4,7% ответили, что станут переживать из-за повышенного внимания ко второй половине, когда кто-то из партнеров улучшит форму. При этом 20,2% готовы на совместные физические нагрузки.
Потеря внешней привлекательности и ухудшение физической формы партнера могут привести к разрыву отношений, по мнению 33,8% опрошенных.
Более четверти участников опроса ответили, что любят вторую половину в любом весе, 14% аккуратно намекнут избраннику, что пора бы немного похудеть, а 13% скажут об этом прямо. 8% опрошенных обрадуются тому, что партнер слегка прибавит в весе. Некоторые россияне (6%) в этой ситуации намерены купить близкому человеку домашний тренажер или абонемент в спортзал.
В комментарии Passion.ru генеральный директор Hasttings Дмитрий Ворончихин сообщил, что продажи тренажеров растут прежде всего в частном сегменте — покупку фитнес-оборудования рассматривают как подарок близким. Объясняется это в первую очередь тем, что пандемия показала, как важно физическое здоровье, что стоит уделять этому внимание, а значит, находить время для поддержания физической формы. По мнению эксперта, все для большего количества россиян вопрос физической культуры выходит на первый план.
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