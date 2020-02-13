Максим Виторган и его молодая возлюбленная Нино Нинидзе поделились в Instagram фотографией из Омана. В кадре актеры стоят, нежно прижавшись друг к другу, не скрывая нежности. Романтики добавляет нежный закат на заднем плане. «Невероятной красоты место в сочетании с совершенно восхитительным отелем. Эстетическое наслаждение внутри и снаружи. Продумано все. От дизайна интерьеров, решения пространства, сантехники, белья, изысканной и вкусной (это не всегда одно и то же) еды до таких мелочей, как каньон, закат и цепляющиеся за горы облака. Хочется молчать, смотреть и медитировать. Здесь, как нам сказали, перебывала куча президентов и всяких сильных мира сего. Но есть ощущение, что здесь нет сего мира, в принципе. Сюда бы на недельку в тишину и уединение. Но... нет нам покоя... у нас на весь Оман — неделя», — рассказал об отдыхе с любимой Максим Виторган. «Вот оно счастье. Причем самое что ни на есть заслуженное. Прекрасная, гармоничная пара», «Какая красота», «Счастья вам», — написали влюбленным в комментариях.Роман Виторгана и Нинидзе начался несколько месяцев назад, вскоре после официального развода актера с Ксенией Собчак. Сначала пара не афишировала отношения, позже они стали вместе появляться на светских мероприятиях. А сейчас уже Максим и Нино не сдерживают эмоций и делятся с подписчиками совместными фотографиями и видео. Фото и видео: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!