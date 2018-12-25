Волочкова поддержала Собчак в непростой период и дала понять, что помирилась с ней после 17 лет вражды

Для светских сплетников давно не секрет, что Ксения Собчак и Анастасия Волочкова стараются не появляться на одних и тех же мероприятиях и не общаются уже 17 с лишним лет. Дело в том, что в 2001 году тогдашний жених Ксении Вячеслав Лейбман ушел от нее к Анастасии, хотя девушки были чуть ли не лучшими подругами, и с тех пор, не поделив мужчину, телеведущая и балерина друг друга не переносят. Но на днях Волочкова дала понять, что топор войны с Собчак может быть наконец зарыт.
«Ксюша, забей на всех! Ты замечательная! Счастья тебе», — написала Анастасия комментарий в микроблоге экс-подруги, а Ксения в свою очередь его «лайкнула».
Балерина решила поддержать Ксению в непростой для нее период — в Сети не утихает обсуждение предполагаемого развода Собчак с супругом Максимом Виторганом. Неизвестно, знает ли Анастасия подробности этой ситуации, но очевидно, что она наконец сделала шаг навстречу светской львице.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Gennadii Usoev, Anatoly Lomohov, Nadezhda Lebedeva, Maxim Burlak, Igor Primak / Global Look Press
Видео: Instagram