Волочкова поддержала Собчак в непростой период и дала понять, что помирилась с ней после 17 лет вражды

Для светских сплетников давно не секрет, что Ксения Собчак и Анастасия Волочкова стараются не появляться на одних и тех же мероприятиях и не общаются уже 17 с лишним лет. Дело в том, что в 2001 году тогдашний жених Ксении Вячеслав Лейбман ушел от нее к Анастасии, хотя девушки были чуть ли не лучшими подругами, и с тех пор, не поделив мужчину, телеведущая и балерина друг друга не переносят. Но на днях Волочкова дала понять, что топор войны с Собчак может быть наконец зарыт.

«Ксюша, забей на всех! Ты замечательная! Счастья тебе», — написала Анастасия комментарий в микроблоге экс-подруги, а Ксения в свою очередь его «лайкнула».