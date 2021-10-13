Вместе и в горе, и в радости: назван неожиданный способ уберечь семью от развода

Как отмечают эксперты, в браке состоят порядка 50% ипотечных заемщиков и их количество достигает более 1,5 миллиона. «Более того, большинство из них оформили обременение спустя несколько лет после заключения брака и после появления у них детей. Согласно экспертным данным, более половины всех заемщиков из доли семейных оформили обременение после рождения ребенка», — сказано в исследовании, которое оказалось в распоряжении «РИА Новости». По данным специалистов, доля разводов среди пар, выплачивающих ипотеку, не превышает 3-5% против 50% в целом по стране.

Решение разойтись для супругов негативно сказывается на их платежеспособности, уточнили в НАПКА. Так, управляющий директор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Павел Михмель сообщил о том, что ипотечные займы чаще других кредитов становятся предметом спора в паре: помимо финансовых трудностей, они часто не могут разобраться, кто должен платить за жилье и кому оно в итоге достанется.