«Вместе и навсегда»: влюбленные, чьи чувства зародились еще в школе, поделились трогательными свадебными снимками

Когда мы влюбляемся, то неизменно хотим, чтобы это было навсегда: уверенность в любви до гроба возникает не только у самих возлюбленных — они активно пытаются убедить в этом остальных. И пятилетняя Маша, и тридцатилетний Леша одинаково искренны и честны, когда говорят о своих обещаниях любить до последнего вздоха свою вторую половинку — какой смысл начинать без уверенности в своих чувствах?

Многие скептики заметят: «Это не любовь, а набор химических реакций, все это большие глупости». Кто же спорит? В конце концов, все, что происходит вокруг нас — одно большое хитросплетение реакций, но от этого они не становятся менее реальными. Так и участники флешмоба решили развеять мифы о быстротечности школьных чувств и стали хвастаться своим абсолютным счастьем.

Как передает британское издание Daily Mail, пользователи поделились фотографиями со своими вторыми половинками с выпускного бала (почти у всех это было в 13-14 годах), а после — трогательными снимками со свадьбы. Эти семьи не только доказывают, что у любви нет срока годности и ее не уместить в стереотипное мышление о «детской» и «взрослой» влюбленности, но и показывают, что для реальных чувств неважны какие-то мелочи, которым те, кто никогда не влюблялся, придают большое значение. Любовь есть любовь.