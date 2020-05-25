«Вместе до конца»: Ким Кардашьян в 6-ю годовщину свадьбы показала нежное фото с Канье Уэстом

Одна из самых известных в мире пар — Ким Кардашьян и Канье Уэст отмечают 6-ю годовщину свадьбы. Для рэпера и бизнесмена брак стал первым, а для его супруги — уже третьим. И именно с Канье Ким намерена прожить всю жизнь. Об этом она рассказала в Instagram, показав нежные фото с мужем.

«6 лет прошло. Навсегда вместе — до конца», — подписала она фото.