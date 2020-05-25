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«Вместе до конца»: Ким Кардашьян в 6-ю годовщину свадьбы показала нежное фото с Канье Уэстом

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Ким Кардашьян и Канье Уэст

Фото: Instagram

А рэпер в важную дату показал, как сделал Ким предложение руки и сердца.

Одна из самых известных в мире пар — Ким Кардашьян и Канье Уэст отмечают 6-ю годовщину свадьбы. Для рэпера и бизнесмена брак стал первым, а для его супруги — уже третьим. И именно с Канье Ким намерена прожить всю жизнь. Об этом она рассказала в Instagram, показав нежные фото с мужем.

«6 лет прошло. Навсегда вместе — до конца», — подписала она фото.

Канье Уэст в свою очередь растрогал фанатов видео, в котором делает предложение руки и сердца любимой женщине.

Также Канье в Instagram напомнил, как выглядел он и Ким в день их свадьбы.

За 6 лет совместной жизни у Ким Кардашьян и Канье Уэста родились четверо детей — сыновья Сэйнт и Псалм и дочери — Норт и Чикаго. Старших родила Ким, а младших выносили суррогатные матери. Канье не скрывает, что хочет еще детей, но Ким признается, что она может справиться только с четверыми.

Фото и видео: Instagram

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