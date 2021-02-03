Влюбленные делали ремонт в новом доме и узнали о семейной драме 80-летней давности

27-летняя девушка и ее 28-летний парень приобрели здание в 2017 году. В ходе ремонта они нашли письма, датированные 1943 годом. Послания были написаны женщиной по имени Гэтт из города Дерби и адресованы бывшей невесте ее брата Лесли — Бетти Роу. Письма отправлены во время Второй мировой войны.

В одном послании речь идет о подготовке к бракосочетанию. Гэтт предлагает будущей жене брата помощь в организации торжества. «Платья, как ты знаешь, опять отправят в церковь в субботу. Забери их, я их почищу и верну тебе», — пишет она.