Влюбленные делали ремонт в новом доме и узнали о семейной драме 80-летней давности
27-летняя девушка и ее 28-летний парень приобрели здание в 2017 году. В ходе ремонта они нашли письма, датированные 1943 годом. Послания были написаны женщиной по имени Гэтт из города Дерби и адресованы бывшей невесте ее брата Лесли — Бетти Роу. Письма отправлены во время Второй мировой войны.
В одном послании речь идет о подготовке к бракосочетанию. Гэтт предлагает будущей жене брата помощь в организации торжества. «Платья, как ты знаешь, опять отправят в церковь в субботу. Забери их, я их почищу и верну тебе», — пишет она.
Malvern couple renovating their house find amazing 80 year-old letters https://t.co/uegPsRclyv— Malvern Gazette (@MalvernGazette) January 31, 2021
В следующем письме речь идет о расторжении помолвки. Сестра жениха требует от бывшей невесты вернуть помолвочное кольцо и шелк, который в преддверии свадьбы подарила ей будущая свекровь. «Верни мне банковскую книжку Лесли и кольцо, так как брат просил меня продать его и положить деньги на счет», — обращается она к Бетти.
Новые хозяева «дома с секретом» удивились тому, что переписку Бетти и Гэтт не обнаружили до настоящего момента, так как здание продавали несколько раз. Одно из писем и копию местной газеты Malvern Gazette от 1948 года, которые сохранились в прекрасной форме, они нашли между половыми досками. Теперь британская пара хочет поместить артефакты на стену, чтобы сохранить историю дома.
Фото: pexels.com
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