Влюбленная россиянка перевела 3 млн рублей иностранцу с сайта знакомств

Спустя некоторое время на электронную почту россиянки пришло письмо о начислении суммы. По словам «военного», чтобы ее снять, нужно перевести 5,8 тысячи фунтов стерлингов (около 580 тысяч рублей) на счет сотрудника одного из банков в РФ.

Влюбленная россиянка выполнила все условия. Кроме того, женщину попросили выплатить налог на добавленную стоимость в размере двух миллионов 340 тысяч рублей. В общей сложности женщина лишилась трех миллионов рублей.

Только когда пришло третье письмо, потерпевшая поняла, что попалась на уловку мошенников. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Полиция ищет мужчину, который писал россиянке письма.