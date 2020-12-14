Влюбленная россиянка перевела 3 млн рублей иностранцу с сайта знакомств
47-летняя женщина познакомилась с иностранцем в Сети. Поклонник представился военнослужащим зарубежной армии. Завоевав доверие, он сообщил «возлюбленной», что ему должны перечислить один миллион 250 тысяч фунтов стерлингов за доставку медицинского оборудования. Поклонник попросил знакомую создать счет на ее имя, куда можно было бы перечислить всю сумму, а затем женщина смогла бы ее снять.
Спустя некоторое время на электронную почту россиянки пришло письмо о начислении суммы. По словам «военного», чтобы ее снять, нужно перевести 5,8 тысячи фунтов стерлингов (около 580 тысяч рублей) на счет сотрудника одного из банков в РФ.
Влюбленная россиянка выполнила все условия. Кроме того, женщину попросили выплатить налог на добавленную стоимость в размере двух миллионов 340 тысяч рублей. В общей сложности женщина лишилась трех миллионов рублей.
Только когда пришло третье письмо, потерпевшая поняла, что попалась на уловку мошенников. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Полиция ищет мужчину, который писал россиянке письма.
Фото: pixabay.com
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