Влюбленная Анна Седокова горячо призналась в чувствах молодому бойфренду: «Ты счастье мое!»

Анна и Янис стали встречаться чуть больше года назад. Певица призналась недавно, что с каждым днем любит своего мужчину все больше. До романа с Седоковой Тимма был женат и воспитывал с супругой маленького сына.

Расставание спортсмена с женой было непростым. Она обвинила Анну в том, что она разбила семью и лишила ребенка отца.

Историю Анны Седоковой и Яниса Тиммы читайте в новостях на Passion.ru.