Влюбленная Анна Седокова горячо призналась в чувствах молодому бойфренду: «Ты счастье мое!»
Фото: Instagram
37-летняя Анна Седокова горячо призналась в любви своему избраннику — баскетболисту Янису Тимме, который моложе нее на 10 лет. В Instagram певица и многодетная мать опубликовала нежное фото с ним, которое сопроводила чувственным стихотворением.
«Ты же счастье мое!», «Я люблю тебя очень всем сердцем своим и душой…», — гласят его строки.
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Только ради того, чтобы снова обняться с тобой, Я пройду испытания те, от которых сдаются… Знаешь, люди ломаются, если мечты разобьются… Только я не сдаюсь, остаюсь в поединке с судьбой… А она мне на плечи опять безысходность кладёт… Посыпает мне душу разлукой и злыми слезами, И рисует опять расстояний туман между нами, Чтобы сердце моё превратилось в нетающий лёд… Только ради того, чтобы снова с тобой говорить Без сети интернет, и к любимой щеке прикасаться, Я готова упасть, и расплакавшись, вновь подниматься, Потому что пока я дышу, не могу не любить… Как бессмысленна жизнь без любимых и ласковых глаз… Если не с кем делиться любовью, то жизни не надо. Ты же счастье моё! Пред любовью бессильны преграды. Завтра может не быть, но тебе я признаюсь сейчас: Только ради того, чтоб твои улыбались глаза, Я готова поверить, что нам небеса не солгали, И что нас разделив, наши чувства они проверяли… Что Господь на вопрос: «Можно с ним?», мне ответит: «Я ЗА!» И что эта разлука, как ночь перед вспышкой большой, Где у нас впереди столько счастья, что сможем делиться… Чтобы радости свет украшал незнакомые лица. Я люблю тебя очень всем сердцем своим и душой…
Анна и Янис стали встречаться чуть больше года назад. Певица призналась недавно, что с каждым днем любит своего мужчину все больше. До романа с Седоковой Тимма был женат и воспитывал с супругой маленького сына.
Расставание спортсмена с женой было непростым. Она обвинила Анну в том, что она разбила семью и лишила ребенка отца.
Историю Анны Седоковой и Яниса Тиммы читайте в новостях на Passion.ru.
Фото и видео: Instagram
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