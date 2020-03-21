Владимир Кузьмин показал нежное фото с молодой красавицей-женой: «По-прежнему вдвоем»
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Фото: Instagram Владимира Кузьмина
Рок-музыкант Владимир Кузьмин полтора года назад развелся с супругой Екатериной Трофимовой, однако понял, что не может жить без нее. Недавно стало известно, что бывшие супруги обвенчались и готовятся вновь поставить штампы в паспорта. Несколько часов назад в блоге Владимира появилось нежное фото с красавицей-женой, которая моложе его на 27 лет. «По-прежнему вдвоём», — написал под снимком певец и прикрепил текст одноименной песни из своего репертуара.
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По-прежнему вдвоём 😎😉 ⠀ Раскрой же зонт, Надвинь свой серый капюшон И подойди поближе, Я слегка продрог. ⠀ Какой смешной сегодня день, И в нём я сам себе смешон, Но это лучше, Чем быть жалким, как листок. Года, что дым, ещё один, А мы все ждём, пока живём, И как ни странно, Мы по-прежнему вдвоём, ⠀ И хорошо, что мы по-прежнему вдвоём... ⠀ #Кузьмин #ВладимирКузьмин #Kuzmin #Капюшон ⠀ Подпевали, когда стихи читали?) а если честно?))) 😂😎 ⠀ 👆Ссылки на крутые видео песни в сторис!! ⠀ Всем солнечного настроения!)
«Жена - красотка 👍👍👍», «Катя, ну красавица просто!», «Вы прекрасная пара», «Владимир, ваша жена — красавица! И вы гармоничная пара», «С такой «жемчужинкой» точно, хоть за семь морей махнешь», «Какая же она у Вас невероятно красивая», «Катя, Вы прекрасны! Любви и счастья вашему союзу!», «На редкость красивые ковбои», — комментируют подписчики Владимира Кузьмина.
Напомним, в 2018 году Владимир Кузьмин и Екатерина Трофимова расстались спустя 17 лет совместной жизни. Певец недолго был завидным женихом и закрутил роман с еще более молодой избранницей, однако все равно вернулся к бывшей супруге.
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(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram, Globallookpress
Видео: Instagram
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