Владимир Кузьмин показал нежное фото с молодой красавицей-женой: «По-прежнему вдвоем»

«Жена - красотка 👍👍👍», «Катя, ну красавица просто!», «Вы прекрасная пара», «Владимир, ваша жена — красавица! И вы гармоничная пара», «С такой «жемчужинкой» точно, хоть за семь морей махнешь», «Какая же она у Вас невероятно красивая», «Катя, Вы прекрасны! Любви и счастья вашему союзу!», «На редкость красивые ковбои», — комментируют подписчики Владимира Кузьмина.

Напомним, в 2018 году Владимир Кузьмин и Екатерина Трофимова расстались спустя 17 лет совместной жизни. Певец недолго был завидным женихом и закрутил роман с еще более молодой избранницей, однако все равно вернулся к бывшей супруге.