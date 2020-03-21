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Владимир Кузьмин показал нежное фото с молодой красавицей-женой: «По-прежнему вдвоем»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
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Владимир Кузьмин и Екатерина Трофимова

Фото: Instagram Владимира Кузьмина

Певец и его избранница демонстрируют идиллию в отношениях.

Рок-музыкант Владимир Кузьмин полтора года назад развелся с супругой Екатериной Трофимовой, однако понял, что не может жить без нее. Недавно стало известно, что бывшие супруги обвенчались и готовятся вновь поставить штампы в паспорта. Несколько часов назад в блоге Владимира появилось нежное фото с красавицей-женой, которая моложе его на 27 лет. «По-прежнему вдвоём», — написал под снимком певец и прикрепил текст одноименной песни из своего репертуара.

«Жена - красотка 👍👍👍», «Катя, ну красавица просто!», «Вы прекрасная пара», «Владимир, ваша жена — красавица! И вы гармоничная пара», «С такой «жемчужинкой» точно, хоть за семь морей махнешь», «Какая же она у Вас невероятно красивая», «Катя, Вы прекрасны! Любви и счастья вашему союзу!», «На редкость красивые ковбои», — комментируют подписчики Владимира Кузьмина.

Напомним, в 2018 году Владимир Кузьмин и Екатерина Трофимова расстались спустя 17 лет совместной жизни. Певец недолго был завидным женихом и закрутил роман с еще более молодой избранницей, однако все равно вернулся к бывшей супруге.

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(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: Instagram, Globallookpress

Видео: Instagram

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