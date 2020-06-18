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Владимир Кузьмин нежно поздравил молодую жену с днем рождения: «Ты единственная сказка в моей жизни»

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Владимир и Екатерина Кузьмины

Фото: Instagram Владимира Кузьмина

Екатерине Кузьминой исполнилось 38 лет. Ее знаменитый супруг показал подписчикам их нежное фото.

65-летний Владимир Кузьмин поздравил с днем рождения свою молодую красавицу жену Екатерину. Он посвятил ей в социальной сети трогательные строки.

«Милая Катя, поздравляю тебя с днем рождения! Оставайся такой же красивой и жизнерадостной! Спасибо тебе за твою мудрость и поддержку! Ты единственная сказка в моей жизни. Люблю тебя», — написал рок-музыкант.

История любви Владимира и Екатерины Кузьминых непростая. Они женаты уже второй раз. Первая их попытка продлилась 17 лет. После музыкант ушел от жены к молодой любовнице Светлане. Но с ней он пробыл всего год и понял, что без Кати ему жизни нет. А она все это время его ждала и верила, что он вернется. «Наше воссоединение было лишь вопросом времени», — скажет она после.

Несколько месяцев назад Екатерина и Владимир вновь поклялись друг друг другу в вечной любви в загсе, а после и обвенчались. Екатерина отлично ладит с тремя дочками мужа, которые ненамного моложе нее.

Фото и видео: Instagram Владимира Кузьмина

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