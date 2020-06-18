Владимир Кузьмин нежно поздравил молодую жену с днем рождения: «Ты единственная сказка в моей жизни»
Фото: Instagram Владимира Кузьмина
65-летний Владимир Кузьмин поздравил с днем рождения свою молодую красавицу жену Екатерину. Он посвятил ей в социальной сети трогательные строки.
«Милая Катя, поздравляю тебя с днем рождения! Оставайся такой же красивой и жизнерадостной! Спасибо тебе за твою мудрость и поддержку! Ты единственная сказка в моей жизни. Люблю тебя», — написал рок-музыкант.
История любви Владимира и Екатерины Кузьминых непростая. Они женаты уже второй раз. Первая их попытка продлилась 17 лет. После музыкант ушел от жены к молодой любовнице Светлане. Но с ней он пробыл всего год и понял, что без Кати ему жизни нет. А она все это время его ждала и верила, что он вернется. «Наше воссоединение было лишь вопросом времени», — скажет она после.
Несколько месяцев назад Екатерина и Владимир вновь поклялись друг друг другу в вечной любви в загсе, а после и обвенчались. Екатерина отлично ладит с тремя дочками мужа, которые ненамного моложе нее.
Фото и видео: Instagram Владимира Кузьмина
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