Влад Топалов признался в любви сразу к трем женщинам

В США, Канаде, Японии и других странах отметили праздник мам, но россияне тоже присоединись к нему.
В последнее воскресенье мая страницы знаменитостей в Instagram наполнились фотографиями с мамами, детьми и теплыми словами признательности за любовь. Влад Топалов хоть и с опозданием, но разом признался в любви жене Регине Тодоренко, маме и теще.
Опубликовав фото с супругой, певец подписал его: «Люблю свою стаю! ну и монстра мы с тобой создали. @reginatodorenko с Днем Матери тебя, любимая! Моя родная мамочка, @iampandi и тебя! И Вас, тещечка дорогая @irina_todorenko ! Я очень везучий, раз меня окружают и ЛЮБЯТ (ну, как минимум так говорят) такие Великие и Мощные Женщины. Люблю вас! И всех мам среди вас я поздравляю! Вы - наши героини!!!! Дай Бог вам здоровья и долголетия!» (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Тут же под сообщением последовал ответ тещи певца – Ирины Тодоренко: «Спасибо, родной!И мы тебя любим,верим и во всём и всегда поддержим!».
Фолловеры Топалова отметили его искренность. «Что мне нравится в вас так это искренность и умение не стыдиться этого», «Так приятно читать! Будьте счастливы!». Другие же подписчики поругали певца за то, что он уже в который раз назвал сына Мишу монстром: «Нельзя ребенка так называть...Как корабль назовешь,так он и поплывет.Удачи вам», «Почему вы малого все время монстром зовете?», - сетуют они.
Отметим, что в России День матери в 2019 году будут отмечать 25 ноября.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram
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