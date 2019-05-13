Влад Топалов признался в любви сразу к трем женщинам

В США, Канаде, Японии и других странах отметили праздник мам, но россияне тоже присоединись к нему.

В последнее воскресенье мая страницы знаменитостей в Instagram наполнились фотографиями с мамами, детьми и теплыми словами признательности за любовь. Влад Топалов хоть и с опозданием, но разом признался в любви жене Регине Тодоренко, маме и теще.

Опубликовав фото с супругой, певец подписал его: «Люблю свою стаю! ну и монстра мы с тобой создали. @reginatodorenko с Днем Матери тебя, любимая! Моя родная мамочка, @iampandi и тебя! И Вас, тещечка дорогая @irina_todorenko ! Я очень везучий, раз меня окружают и ЛЮБЯТ (ну, как минимум так говорят) такие Великие и Мощные Женщины. Люблю вас! И всех мам среди вас я поздравляю! Вы - наши героини!!!! Дай Бог вам здоровья и долголетия!» (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).