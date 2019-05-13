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Влад Топалов признался в любви сразу к трем женщинам

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Влад Топалов и Регина Тодоренко

Фото: Instagram
Певец оригинально поздравил их с Днем матери.

В США, Канаде, Японии и других странах отметили праздник мам, но россияне тоже присоединись к нему.

В последнее воскресенье мая страницы знаменитостей в Instagram наполнились фотографиями с мамами, детьми и теплыми словами признательности за любовь. Влад Топалов хоть и с опозданием, но разом признался в любви жене Регине Тодоренко, маме и теще.

Опубликовав фото с супругой, певец подписал его: «Люблю свою стаю! ну и монстра мы с тобой создали. @reginatodorenko с Днем Матери тебя, любимая! Моя родная мамочка, @iampandi и тебя! И Вас, тещечка дорогая @irina_todorenko ! Я очень везучий, раз меня окружают и ЛЮБЯТ (ну, как минимум так говорят) такие Великие и Мощные Женщины. Люблю вас! И всех мам среди вас я поздравляю! Вы - наши героини!!!! Дай Бог вам здоровья и долголетия!» (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Тут же под сообщением последовал ответ тещи певца – Ирины Тодоренко: «Спасибо, родной!И мы тебя любим,верим и во всём и всегда поддержим!».

Фолловеры Топалова отметили его искренность. «Что мне нравится в вас так это искренность и умение не стыдиться этого», «Так приятно читать! Будьте счастливы!». Другие же подписчики поругали певца за то, что он уже в который раз назвал сына Мишу монстром: «Нельзя ребенка так называть...Как корабль назовешь,так он и поплывет.Удачи вам», «Почему вы малого все время монстром зовете?», - сетуют они.

Отметим, что в России День матери в 2019 году будут отмечать 25 ноября.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram

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