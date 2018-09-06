Влад Соколовский впервые прокомментировал развод с Ритой Дакотой

Поклонники «фабрикантов» Риты Дакоты и Влада Соколовского были шокированы, узнав, что пара разводится. Об этом в начале августа певица сообщила в своем Instagram. 27-летняя Рита сообщила, что узнала правду о многочисленных изменах супруга, поэтому приняла непростое решение развестись. Расставание одной из, казалось, самых крепких пар шоу-бизнеса, прокомментировали практически все, однако Влад долгое время хранил молчание.
На днях певец опубликовал новое фото в своем блоге: «Даже после самой темной ночи всегда наступает рассвет. Началась осень, и пришло время по-настоящему учиться»
Несмотря на то, что Рита открыто говорит о боли, причиненной ей любимым человеком, ненависти к нему она не испытывает: «Я была счастлива практически каждый день жизни рядом с Владом. У меня была семья, у меня была любовь, и это прекрасно».
Напомним, Влад Соколовский и Рита Дакота познакомились на кастинге «Фабрики звезд-7», однако роман между артистами начался лишь спустя шесть лет после окончания проекта. В 2015 году пара сыграла красивую свадьбу, а в октябре 2017 года у них родилась дочь, которую назвали Мией.
Фото: instagram