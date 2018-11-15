Влад Соколовский скучает по Рите Дакоте после развода

Артисты и экс-супруги Влад Соколовский и Рита Дакота поставили точку в своем браке в сентябре этого года. Но даже, по слухам, закрутив новый роман, певец не может забыть бывшую жену. По крайней мере, такой вывод сделали поклонники и журналисты, заметив «лайки», которые Влад ставит буквально под каждым постом Риты в Instagram.

Именно поэтому сейчас в Сети обсуждают возможное примирение пары, которая, как казалось многим, рассталась злейшими врагами.