Виталина Цымбалюк-Романовская откровенно рассказала об отношениях с Прохором Шаляпиным

«Я совершенно по-другому открыл ее для себя. Глубокая, умная, порядочная, побольше бы таких женщин. Дай бог каждому такую стойкость и внутренний стержень», — рассказал о Виталине Шаляпин.

Сюрпризом для главных героев программы стало появление в студии экс-возлюбленных 34-летнего Прохора Шаляпина. Лариса Копенкина, бывшая жена певца, поспешила предупредить Виталину о дальнейшем возможном развитии событий: «Виталина расцвела. Вы влюблены. Но такой тип мужчины опасный! Я рада, что в нашем полку прибывает. Да загса довести этого «колобка» сложно. Женщины в него влюбляются, с ним хорошо дружить. Хотя я думаю, у вас больше творческий союз. Как только начнете переходить грань, «колобок» покатится обратно».

Анна Калашникова, прославившаяся также благодаря отношениям с Шаляпиным, также уверена, что Прохор и Виталина — лишь творческий союз: «Я уже подружилась с Виталиной. Вы классный творческий союз, хорошо смотритесь. Но отношений дальше творчества я не вижу, не получится прочного семейного союза. Виталина знает, что хочет, она целеустремленный и строгий человек, что очень не любит Прохор. Ему нравятся, чтобы женщины были мягкие».