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Виталина Цымбалюк-Романовская откровенно рассказала об отношениях с Прохором Шаляпиным

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Виталины Цымбалюк-Романовской

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Скандально известная экс-супруга Армена Джигарханяна стала гостьей нового выпуска шоу Андрея Малахова.

Еще недавно в Сети обсуждали эпопею с разводом 82-летнего Армена Джигарханяна и 39-летней Виталины Цымбалюк-Романовской. Однако в последнее время пианистку уже несколько раз замечали в компании эпатажного Прохора Шаляпина. Пользователи Сети уверены, что между скандально известными знаменитостями вспыхнул роман.

Сегодня в эфир вышел новый выпуск шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир», в котором экс-супруга актера и режиссера откровенно рассказала, какие отношения ее связывают с молодым музыкантом: «К счастью, я общаюсь со многими людьми, в том числе знаменитостями. Прохор к ним относится. Мне непонятен ажиотаж вокруг нашего общения. Прохор очень хороший друг. У меня был непростой период, он поддержал. Я благодарна ему за это».

«Я совершенно по-другому открыл ее для себя. Глубокая, умная, порядочная, побольше бы таких женщин. Дай бог каждому такую стойкость и внутренний стержень», — рассказал о Виталине Шаляпин.

Сюрпризом для главных героев программы стало появление в студии экс-возлюбленных 34-летнего Прохора Шаляпина. Лариса Копенкина, бывшая жена певца, поспешила предупредить Виталину о дальнейшем возможном развитии событий: «Виталина расцвела. Вы влюблены. Но такой тип мужчины опасный! Я рада, что в нашем полку прибывает. Да загса довести этого «колобка» сложно. Женщины в него влюбляются, с ним хорошо дружить. Хотя я думаю, у вас больше творческий союз. Как только начнете переходить грань, «колобок» покатится обратно».

Анна Калашникова, прославившаяся также благодаря отношениям с Шаляпиным, также уверена, что Прохор и Виталина — лишь творческий союз: «Я уже подружилась с Виталиной. Вы классный творческий союз, хорошо смотритесь. Но отношений дальше творчества я не вижу, не получится прочного семейного союза. Виталина знает, что хочет, она целеустремленный и строгий человек, что очень не любит Прохор. Ему нравятся, чтобы женщины были мягкие».

Фото: instagram

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