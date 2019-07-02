Виктория Макарская заявила, что жены сами виноваты, если мужья им изменяют

«Дорога Вика, расскажите как вести себя с мужем после измены? Муж кается, говорит , что все понял, что жить без семьи не может, трое детей, я простила. Но вот как себя теперь с ним вести, чтобы это не повторилось?», - задала ей вопрос женщина, пережившая предательство мужа (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

На что Макарская ответила, не указывая имен: «Здравствуйте, N! Святая обязанность жены- сделать супружеское ложе для своего любимого раем на земле. Чтобы муж даже представить себе не мог, что где-то ему может быть лучше. С уважением, Виктория Макарская. Всем хорошего настроения».

На нее сразу же обрушилась волна критики, и Макарская лишила подписчиков возможности оставлять комментарии.