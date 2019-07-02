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Виктория Макарская заявила, что жены сами виноваты, если мужья им изменяют

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Виктория и Антон Макарские

Фото: Nadezhda Lebedeva/ Global Look press
Актриса вызвала гнев подписчиков и закрыла комментарии.

Актриса и певица Виктория Макарская в Instagram регулярно отвечает на вопросы подписчиц. Поклонницы спрашивают, как стоит вести себя в определенной ситуации.

Так, Виктория ответила на очередной вопрос, но своим ответом разозлила фолловеров до такой степени, что вынуждена была закрыть комментарии к посту.

Виктория позирует у зеркала

«Дорога Вика, расскажите как вести себя с мужем после измены? Муж кается, говорит , что все понял, что жить без семьи не может, трое детей, я простила. Но вот как себя теперь с ним вести, чтобы это не повторилось?», - задала ей вопрос женщина, пережившая предательство мужа (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

На что Макарская ответила, не указывая имен: «Здравствуйте, N! Святая обязанность жены- сделать супружеское ложе для своего любимого раем на земле. Чтобы муж даже представить себе не мог, что где-то ему может быть лучше. С уважением, Виктория Макарская. Всем хорошего настроения».

На нее сразу же обрушилась волна критики, и Макарская лишила подписчиков возможности оставлять комментарии.

Ранее в интервью Борису Корчевникову Антон и Виктория Макарские рассказали, что артист несколько раз уходил из семьи и пускался в загулы. Но Виктория всеми правдами и неправдами возвращала блудного мужа домой. «Это было круто с ее стороны», - сказал на программе Антон.

Видимо, Виктория дала ответ подписчице, исходя из собственного опыта.

А как вы думаете: стоит ли прощать измены?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram, Nadezhda Lebedeva/ Global Look press

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