logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Виктория Лопырева встречается с известным политиком?

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Фото из Instagram Виктории Лопыревой

Arrows-left
Arrows-right
Reload
В Сети обсуждают нового возлюбленного популярной блондинки.

Виктория Лопырева — завидная невеста. «Мисс Россия-2003» в минувшем году приняла предложение руки и сердца от Николая Баскова, однако эта свадьба не состоялась. Несколько месяцев назад певец опубликовал в Instagram пост-признание, в котором намекнул на разрыв отношений с Викторией, а на днях в Сети появились слухи о ее новом возлюбленном. По информации, опубликованной в Telegram-канале «Только никому», модель закрутила роман с заместителем председателя Правительства РФ Виталием Мутко.

Отметим, что ранее Виктория Лопырева встречалась с футболистом Федором Смоловым. Гражданский брак пары распался в мае 2015 года, однако бывшие возлюбленные сохранили дружеские отношения. Виталий Мутко женат более сорока лет, у политика есть две взрослых дочери, одна из которых даже старше Виктории Лопыревой.

Фото: Komsomolskaya Pravda, Russian Government Press Office, Christian Charisius, Mike Kireev/Globallookpress, instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Наталья Краско откровенно о скором разводе: «У меня больше нет сил»
Беременная пятым ребенком Мария Порошина развелась с Ильей Древновым после семнадцати лет брака
Красавец-жених и скромница-невеста: Лариса Гузеева поделилась фотографиями со свадьбы сына
«Давайте вместе удивляться»: Оксана Федорова показала редкое фото обоих детей
Тест: какая эпоха подходит вам идеально?
Это официально: Елизавета Боярская и Максим Матвеев станут родителями во второй раз