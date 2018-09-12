Виктория Лопырева встречается с известным политиком?

Виктория Лопырева — завидная невеста. «Мисс Россия-2003» в минувшем году приняла предложение руки и сердца от Николая Баскова, однако эта свадьба не состоялась. Несколько месяцев назад певец опубликовал в Instagram пост-признание, в котором намекнул на разрыв отношений с Викторией, а на днях в Сети появились слухи о ее новом возлюбленном. По информации, опубликованной в Telegram-канале «Только никому», модель закрутила роман с заместителем председателя Правительства РФ Виталием Мутко.