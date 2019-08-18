Виктория Лопырева призналась, что в ней нравится Игорю Булатову

«Как выглядеть, во что одеваться - личное дело каждого. Но в основе отношений между полами всегда лежит сексуальная привлекательность, так устроено природой. Не имею в виду исключительно внешнюю атрибутику - одежду, прическу - это как раз не самое главное. Настоящая сексуальность всегда внутри, независимо от цвета волос, длины юбки или высоты каблука, и проявляется она порой просто жестом, взглядом, интонацией... Это либо есть в человеке, либо нет. Да, бывает, люди становятся заложниками банальных клише и стереотипов, ведь большинству людей стереотипами мыслить намного легче. А меньшинство ломает эти стереотипы. Своего рода разделение труда. Много раз слышала, что личная встреча, общение полностью меняли представление человека обо мне. Это нормально и вполне объяснимо», — уверена Лопырева.

А вы согласны с Викторией Лопыревой?