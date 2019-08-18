Виктория Лопырева призналась, что в ней нравится Игорю Булатову

36-летняя Виктория Лопырева счастлива в отношениях с Игорем Булатовым, которому в феврале этого года родила сына Марка Лео. В своем блоге модель и молодая мама часто поднимает острые темы для обсуждений, приоткрывая завесу тайны над своей личной жизнью. Так, рассуждая о сексуальной привлекательности, модель призналась, что в ней больше всего нравится ее возлюбленному. «Спросила свою вторую половину, что ему во мне нравится больше всего? «Все!» - недолго думая ответил ИБ, но его можно заподозрить в необъективности)», — призналась Виктория (прим. Passion.ru: орфография и пунктуация автора сохранены).
«Как выглядеть, во что одеваться - личное дело каждого. Но в основе отношений между полами всегда лежит сексуальная привлекательность, так устроено природой. Не имею в виду исключительно внешнюю атрибутику - одежду, прическу - это как раз не самое главное. Настоящая сексуальность всегда внутри, независимо от цвета волос, длины юбки или высоты каблука, и проявляется она порой просто жестом, взглядом, интонацией... Это либо есть в человеке, либо нет. Да, бывает, люди становятся заложниками банальных клише и стереотипов, ведь большинству людей стереотипами мыслить намного легче. А меньшинство ломает эти стереотипы. Своего рода разделение труда. Много раз слышала, что личная встреча, общение полностью меняли представление человека обо мне. Это нормально и вполне объяснимо», — уверена Лопырева.
А вы согласны с Викторией Лопыревой?
Больше секретов Виктории Лопыревой вы найдете здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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