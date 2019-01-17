logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Виктория Дайнеко показала нежное и очень личное фото с Алексеем Воробьевым, а он признался ей в чувствах

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 8

Алексей Воробьев и Виктория Дайнеко

Arrows-left
Arrows-right
Reload
31-летняя певица и 30-летний артист продолжают делиться красивыми совместными снимками.

Не так давно Виктория Дайнеко и Алексей Воробьев воссоединились и снова начали встречаться, как сообщили инсайдеры. Они также записали совместную композицию «С Новым годом, мой любимый человек» и с тех пор регулярно выкладывают в микроблоги красивые фото, на которых выглядят очень счастливыми. На днях Виктория и вовсе поделилась снимком из фотосессии, где они с Алексеем позируют в постели.

«Есть только один минус. Континенты вот так не соединить и не объединить в один часовой пояс и поэтому я по прежнему засыпаю, тогда, когда ты только просыпаешься», — подписала Дайнеко этот пост (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.). Сейчас Воробьев действительно находится в США, где работает над новым альбомом.

Милая Вика, наша с тобой история никогда не была простой, но всегда была удивительной. Наши отношения проходят сквозь годы и тысячи миль. Я берегу в сердце каждый момент когда мы были рядом, как любовники, друзья, или просто близкие люди. Твой голос всегда возбуждал во мне желание творить, а твоё тело возбуждало во мне всё остальное. Не знаю что ждёт нас впереди. Но все наши встречи, будь то самое первое невинное свидание в кино, или тот перелёт, когда мы стали членами «mile-high club», все эти воспоминания дарят мне улыбку и тепло, потому что всё, что мы делали, мы делали искренне. И любили, и ненавидели, и мечтали быть вместе, и мечтали никогда больше друг друга не видеть. Не знаю, какая из этих мечт у нас с тобой сбудется, но мне чертовски интересно, что нам с тобой, или каждому из нас, дальше подкинет судьба. Целую. Твой AV. (А вам, друзья мои, хочу сказать, читайте наше с Викой совместное интервью в @tele_ru , там много интересного.)

Публикация от 🅐🅛🅔🅧 🅢🅟🅐🅡🅡🅞🅦-Алексей Воробьев (@mr.alexsparrow)

Алексей не остался в долгу и написал целое послание возлюбленной в своем Instagram: «Я берегу в сердце каждый момент когда мы были рядом, как любовники, друзья, или просто близкие люди. Твой голос всегда возбуждал во мне желание творить, а твое тело возбуждало во мне все остальное. Не знаю что ждет нас впереди. Но все наши встречи, будь то самое первое невинное свидание в кино, или тот перелет, когда мы стали членами «mile-high club», все эти воспоминания дарят мне улыбку и тепло, потому что все, что мы делали, мы делали искренне».

Впрочем, некоторые поклонники все же считают эти возобновленные отношения звезд (Виктория и Алексей уже были вместе в 2011-2012 годах) просто пиаром, а на самом деле они якобы встречаются с другими людьми. Напомним, за эти годы Дайнеко успела выйти замуж и развестись с барабанщиком Дмитрием Клейманом, от которого родила дочь Лиду. А Воробьев принял участие в шоу «Холостяк», в котором, правда, так и не нашел свое счастье.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Ну вот и все, разлетелись»: Максим Виторган поставил точку в разговорах об изменах жены
«Я похожа на сдобную, вкусную булочку»: располневшая Анита Цой отказывается худеть
Глория из «Дикого ангела» повзрослела и стала настоящей красавицей
69-летняя Алла Пугачева отметила Рождество с друзьями и в эффектных мини-шортах
Андрей Малахов разорвал дружбу с Викторией Лопыревой из-за ее нового скандального романа
«Цвет настроения красный»: Ирина Безрукова восхитила поклонников свежим и помолодевшим видом