Виктория Дайнеко показала нежное и очень личное фото с Алексеем Воробьевым, а он признался ей в чувствах

Впрочем, некоторые поклонники все же считают эти возобновленные отношения звезд (Виктория и Алексей уже были вместе в 2011-2012 годах) просто пиаром, а на самом деле они якобы встречаются с другими людьми. Напомним, за эти годы Дайнеко успела выйти замуж и развестись с барабанщиком Дмитрием Клейманом, от которого родила дочь Лиду. А Воробьев принял участие в шоу «Холостяк», в котором, правда, так и не нашел свое счастье.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram