Виктория Дайнеко показала нежное и очень личное фото с Алексеем Воробьевым, а он признался ей в чувствах

Не так давно Виктория Дайнеко и Алексей Воробьев воссоединились и снова начали встречаться, как сообщили инсайдеры. Они также записали совместную композицию «С Новым годом, мой любимый человек» и с тех пор регулярно выкладывают в микроблоги красивые фото, на которых выглядят очень счастливыми. На днях Виктория и вовсе поделилась снимком из фотосессии, где они с Алексеем позируют в постели.
«Есть только один минус. Континенты вот так не соединить и не объединить в один часовой пояс и поэтому я по прежнему засыпаю, тогда, когда ты только просыпаешься», — подписала Дайнеко этот пост (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.). Сейчас Воробьев действительно находится в США, где работает над новым альбомом.
Милая Вика, наша с тобой история никогда не была простой, но всегда была удивительной. Наши отношения проходят сквозь годы и тысячи миль. Я берегу в сердце каждый момент когда мы были рядом, как любовники, друзья, или просто близкие люди. Твой голос всегда возбуждал во мне желание творить, а твоё тело возбуждало во мне всё остальное. Не знаю что ждёт нас впереди. Но все наши встречи, будь то самое первое невинное свидание в кино, или тот перелёт, когда мы стали членами «mile-high club», все эти воспоминания дарят мне улыбку и тепло, потому что всё, что мы делали, мы делали искренне. И любили, и ненавидели, и мечтали быть вместе, и мечтали никогда больше друг друга не видеть. Не знаю, какая из этих мечт у нас с тобой сбудется, но мне чертовски интересно, что нам с тобой, или каждому из нас, дальше подкинет судьба. Целую. Твой AV. (А вам, друзья мои, хочу сказать, читайте наше с Викой совместное интервью в @tele_ru , там много интересного.)
Алексей не остался в долгу и написал целое послание возлюбленной в своем Instagram: «Я берегу в сердце каждый момент когда мы были рядом, как любовники, друзья, или просто близкие люди. Твой голос всегда возбуждал во мне желание творить, а твое тело возбуждало во мне все остальное. Не знаю что ждет нас впереди. Но все наши встречи, будь то самое первое невинное свидание в кино, или тот перелет, когда мы стали членами «mile-high club», все эти воспоминания дарят мне улыбку и тепло, потому что все, что мы делали, мы делали искренне».
Впрочем, некоторые поклонники все же считают эти возобновленные отношения звезд (Виктория и Алексей уже были вместе в 2011-2012 годах) просто пиаром, а на самом деле они якобы встречаются с другими людьми. Напомним, за эти годы Дайнеко успела выйти замуж и развестись с барабанщиком Дмитрием Клейманом, от которого родила дочь Лиду. А Воробьев принял участие в шоу «Холостяк», в котором, правда, так и не нашел свое счастье.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram