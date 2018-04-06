Виктория Дайнеко эмоционально отреагировала на обвинения экс-мужа в домашнем насилии

Вчера в СМИ появилось откровенное интервью барабанщика Дмитрия Клеймана — бывшего супруга певицы Виктории Дайнеко. Разговор уже успел наделать шума, ведь Дмитрий обвинил Викторию в моральном и физическом насилии. Звезда решила рассказать, что чувствует по этому поводу, в интервью журналу StarHit.

«Честно, я расплакалась от обиды не столько за себя, сколько за дочь, которая когда-то это все прочитает. Я не буду ничего комментировать. Я не делала ничего, о чем жалею, помимо самого замужества. Могла бы сохранить очень много нервных клеток. И дочь не была бы свидетелем всего ужаса, который происходил на ее глазах», — заявила Виктория.