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Виктория Дайнеко эмоционально отреагировала на обвинения экс-мужа в домашнем насилии

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Виктория Дайнеко и Дмитрий Клейман
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30-летняя Виктория Дайнеко дала ответное интервью по поводу отношений с уже бывшим мужем, 23-летним Дмитрием Клейманом.

Вчера в СМИ появилось откровенное интервью барабанщика Дмитрия Клеймана — бывшего супруга певицы Виктории Дайнеко. Разговор уже успел наделать шума, ведь Дмитрий обвинил Викторию в моральном и физическом насилии. Звезда решила рассказать, что чувствует по этому поводу, в интервью журналу StarHit.

«Честно, я расплакалась от обиды не столько за себя, сколько за дочь, которая когда-то это все прочитает. Я не буду ничего комментировать. Я не делала ничего, о чем жалею, помимо самого замужества. Могла бы сохранить очень много нервных клеток. И дочь не была бы свидетелем всего ужаса, который происходил на ее глазах», — заявила Виктория.

Напомним, Дайнеко неоднократно намекала поклонникам, что Клейман ей изменял, и в конце концов ее терпение лопнуло. Пара прожила в браке два года.

Фото: Instagram

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