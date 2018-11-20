Виктория Боня отдыхает на Мальдивах с молодым красавцем-итальянцем

После расставания с французским миллиардером Пьером Андюраном Виктория Боня вот уже несколько месяцев одна. Впрочем, звезда Instagram не унывает и берет от жизни все — в том числе развлечения на Мальдивах в компании близкой подруги, израильской актрисы Хофит Голан, и 27-летнего итальянского блогера Марко Ферреро, которого многие фолловеры Бони уже записали в ее новые бойфренды.

А Виктория то ли в шутку, то ли всерьез подливает масла в огонь этих слухов: на днях она опубликовала забавное короткое видео с Марко, в котором делает стойку на голове на пляже, а парень словно держит ее на ладони.