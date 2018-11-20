Виктория Боня отдыхает на Мальдивах с молодым красавцем-итальянцем

После расставания с французским миллиардером Пьером Андюраном Виктория Боня вот уже несколько месяцев одна. Впрочем, звезда Instagram не унывает и берет от жизни все — в том числе развлечения на Мальдивах в компании близкой подруги, израильской актрисы Хофит Голан, и 27-летнего итальянского блогера Марко Ферреро, которого многие фолловеры Бони уже записали в ее новые бойфренды.
А Виктория то ли в шутку, то ли всерьез подливает масла в огонь этих слухов: на днях она опубликовала забавное короткое видео с Марко, в котором делает стойку на голове на пляже, а парень словно держит ее на ладони.
«Молодец Боня», «So cute guy», «Какой колоритный парень», — одобрительно пишут большинство интернет-пользователей, добавляя, что парочка прекрасно смотрится вместе. Впрочем, некоторые фолловеры убеждены, что Марко и Виктория – просто друзья, поскольку этот молодой человек, судя по постам в его микроблоге, давно «играет за другую команду». А вы как считаете, Виктория показала нового бойфренда или просто приятеля?
Фото: Instagram, Getty Images