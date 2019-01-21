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Виктория Боня намекнула на долгожданный новый роман с москвичом

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Виктория Боня

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Похоже, 39-летняя модель и звезда Instagram наконец наладила личную жизнь — на этот раз с мужчиной из Москвы.

Еще недавно Виктория Боня жаловалась, что у нее уже несколько месяцев не было мужчин. Но после этого, кажется, лед тронулся — теперь модель гораздо чаще бывает в Москве, по слухам, собирается переехать из Монако обратно на родину, и все это, поговаривают, ради нового возлюбленного, который живет в российской столице.

На днях Виктория даже опубликовала в Instagram Stories трогательный снимок, на котором видно лишь, как звезда держит этого мужчину за руку, сидя в его дорогом автомобиле. Боня подписала это загадочное фото только эмодзи в виде сердечка. Поклонники уже уверены, что Виктория наконец снова влюблена, и очень радуются за нее: «Вика вся светится», «Точно новый мужчина», «Береги чувства».

Напомним, предыдущим бойфрендом Бони был французский миллиардер Пьер Андюран, а до этого она, по слухам, крутила роман с бельгийским футболистом Маруаном Феллайни. Самыми же долгими отношениями в жизни Виктории был гражданский брак с бизнесменом Алексом Смерфитом, от которого она родила дочь Анджелину. Сейчас девочке уже 6,5 лет, и она проводит время то с мамой, то с отцом в Монако и других странах.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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