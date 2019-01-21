Виктория Боня намекнула на долгожданный новый роман с москвичом

Напомним, предыдущим бойфрендом Бони был французский миллиардер Пьер Андюран, а до этого она, по слухам, крутила роман с бельгийским футболистом Маруаном Феллайни. Самыми же долгими отношениями в жизни Виктории был гражданский брак с бизнесменом Алексом Смерфитом, от которого она родила дочь Анджелину. Сейчас девочке уже 6,5 лет, и она проводит время то с мамой, то с отцом в Монако и других странах.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram