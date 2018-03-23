Виктория Боня намекнула, что готовится к свадьбе
38-летняя Виктория Боня вступила в диалог с поклонниками и спровоцировала слухи о своей скорой свадьбе.
Недавно фанаты Виктории представили, как бы она могла выглядеть в свадебном платье, и выложили коллаж в соцсети. «Вся страна ждет этого дня», — заявили интернет-пользователи. Виктория лайкнула пост и дала понять, что церемония может состояться уже совсем скоро: «Значит, дождетесь».
Другие подробности Боня предпочла не сообщать. Напомним, Виктория до сих пор скрывает имя возлюбленного, но в Сети ходят упорные слухи, что сердце русской красавицы покорил футболист Маруан Феллайни.
В одном из интервью Виктория призналась, что у них с бойфрендом «сумасшедшая любовь», и добавила, что мужчина прекрасно ладит с ее маленькой дочерью Анджелиной. Боня семь лет прожила в гражданском браке с бизнесменом Алексом Смерфитом.
Фото: Instagram
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