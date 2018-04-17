Виктория Бекхэм отметила 44-летие с детьми, но без мужа

Виктория Бекхэм принимает поздравления с днем рождения. Дизайнер предпочла провести время с детьми: она опубликовала в своем Instagram трогательный снимок со всеми четырьмя наследниками — Бруклином, Ромео, Крузом и Харпер.

Говорят, что автором кадра выступил вовсе не супруг Виктории Дэвид Бекхэм: сейчас бывший футболист находится в США. По слухам, он поздравил жену лишь по телефону.